Nordjyske klubber vil løse nedrykningspres med højt pres

FODBOLD:Der venter 14 finaler for Hobro IK. Klubben agerer lige nu agterlanterne i landets næstbedste fodboldrække, og den position skal forbedres i forårets 14 turneringskampe.

Lørdag indleder den tidligere superligaklub foråret med en helt vildt vigtig kamp ude mod Vendsyssel FF, der også ligger og roder rundt nede i bunden. Dog seks point rigere end Hobro.

Derfor kan Vendsyssel tage et afgørende skridt væk fra nedrykningsspekulationerne, hvis man vinder det rent nordjyske opgør.

- Vi er meget bevidste om, at vi skal have respekt for situationen. Vi går efter at komme med i top seks, men vi kan ikke sige os fri for at være en del af nedrykningsspørgsmålet, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel-træneren har set Hobro i træningskampene, og han er imponeret over, hvad han har set.

- Jeg synes, at Hobro havde en god organisation i efteråret, og de er bare blevet skarpere i den del her efter nytår. De har også tillagt sig et højt pres, som nok skal udfordre mange modstandere, siger Henrik Pedersen, der også har haft fokus på presspillet i træningskampene.

- Jeg føler også selv, at vi er blevet bedre i vores pres. Det er ikke så meget i det høje pres, hvor vi hele tiden har set gode ud. Her har vi dog fået lagt mere på, så vi virkelig ser ud til at kunne arbejde med den ønskede intensitet. I vores middelpres har vi også fået rettet en masse til, så vi nu er mere komfortable i den del. Det var her, at vi mødte en del udfordringer i efteråret, siger Henrik Pedersen.

Han glæder sig også over det, der må betegnes som en øget taktisk fleksibilitet.

- Vi er nået så langt i vores udvikling som hold, at vi nu kan veksle mellem at spille med tre eller fire mand i bagkæden. Den ændring kan vi nu foretage løbende. Tidligere skulle sådan noget rettes til i en pause, forklarer Henrik Pedersen.

Nyt tiltag

I Hobro sidder cheftræner Martin Thomsen og glæder sig til forårspremieren. Han gør ingen hemmelighed ud af, at netop det aggressive presspil er noget, som man har arbejdet meget med i opstarten.

- Vi har arbejdet efter at styrke det udtryk, vi sluttede efteråret med. Vi var sådan set meget godt tilfreds med spillet i de sidste kampe, men vi fik bare ikke point nok ud af det. Derfor har vi blandt andet arbejdet med et højere pres. Det var noget, som vi manglede lidt i efterårets kampe. Det har vi fået indarbejdet nu, og det vil vores modstandere også få at se i de kommende kampe, varsler Martin Thomsen.

Der er allerede mange såkaldte eksperter, der har peget på Hobro som en oplagt kandidat til at rykke ned, men det rører ikke Hobro-træneren.

- Vi må bare ud og modbevise alle dem, der mener, at vi rykker ned. Vi føler, at vi har fået rykket noget hen over vinteren. Blandt andet føler vi, at vi har fået flere strenge at spille på, så vi er fulde af fortrøstning, selvom vi godt ved, at det er 14 finaler, der venter os, siger Martin Thomsen.

I den kontekst er Martin Thomsen godt klar over, at det er en nøglekamp, som man lægger ud med, når det går løs i Hjørring lørdag klokken 14.

- Nu er jeg jo tidligere matematiklærer, så jeg kan godt regne ud, at det bliver et stort hul op til Vendsyssel, hvis de vinder. I det hele taget handler det jo for os om, at vi skal godt fra land, så vi kan holde flest mulige hold involveret i nedrykningskampen. Det er jo logisk nok, at mange peger på os, Fremad Amager og Jammerbugt, som de oplagte kandidater, siger Martin Thomsen, der håber og tror, at de gode arbejdsbetingelser hen over vinteren kan komme Hobro til gode.

- Vi har udefra set haft mere ro på end både Jammerbugt og Fremad Amager, der begge har fået mange nye spillere ind. Det kan godt vise sig at være til vores fordel, at vi har fået tid og ro til at arbejde med de unge spillere, vi fik ind i sommervinduet, siger Martin Thomsen.