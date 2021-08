Nordjyske kvindehold forventer fremgang i ny sæson: Drømmer om mesterskab og slutspil

FODBOLD:Igen i denne sæson er der tre nordjyske repræsentanter, når kvindernes bedste fodboldrække, Gjensidige Kvindeligaen sparkes i gang lørdag.

Størst forventninger er der på forhånd til Fortuna Hjørring, der samtidig har revanche til gode. For første gang siden 1992 sluttede vendelboerne uden for top-to, da det i sidste sæson blot blev til bronzemedaljer, men holdet er til gengæld markant forstærket til denne sæson.

Efter et ophold i FC Nordsjælland er Brian Sørensen tilbage i cheftrænerstolen, og med fra Farum har han taget Camilla Kur og Florentina Olar, der også tidligere har spillet i Fortuna. Det samme har Janelle Cordia, der er tilbage i Hjørring efter et ophold i italienske Fiorentina.

- Fortunas hold i sidste sæson var godt, men der manglede nok noget rutine. Jeg tror, at vores mange talenter får nemmere ved at udfolde sig, når de har tre-fire-fem holdkammerater, der virkelig kender gamet og kan stå imod i de svære perioder.

- De tre spillere, vi har fået tilbage, har altid et højt bundniveau, og jeg synes allerede, man kan se, at det er et mere modent hold, siger Brian Sørensen.

Fortuna Hjørring har blandt andre også forstærket holdet med den amerikanske målmand Adelaide Gay samt de to australiere Clare Wheeler og Angela Beard. Sidstnævnte, der begår sig på venstreback-positionen, er der særligt store forventninger til.

- Jeg tror, at Angela bliver en profil i ligaen. Hun er en virkelig god spiller, lyder skudsmålet fra Brian Sørensen.

Fortuna Hjørring åbner lørdag sæsonen med en udekamp mod AGF. Den kamp kan meget vel blive uden sidste sæsons profil i Gjensidige Kvindeligaen, Olivia Holdt, der har lårproblemer.

- Hun er med på bænken, men vi kommer ikke til at bruge hende, hvis vi kan undgå det. Vi er ikke i stærkeste opstilling, men vi har kvalitet nok i truppen til, at det ikke er bekymrende, siger Brian Sørensen.

Han er overbevist om, at sidste sæsons skuffende tredjeplads bliver en enlig svale.

- Vi skal blande os helt i toppen. Vores mål er at vinde mesterskabet, men vi skal som minimum blive nummer to, så vi kommer med i Champions League. Vi har mange nye spillere, så vi skal lige finde hinanden, men potentialet er kæmpestort. Det er ikke alt, der bliver forløst i morgen, men der er så meget kvalitet i truppen, at vi skal kunne dominere alle kampe og være med helt i toppen, siger Brian Sørensen.

Mens Fortuna Hjørring måtte gå igennem sidste sæson uden nye trofæer, blev der til gengæld skrevet en anderledes positiv historie i FC Thy-Thisted Q. Thyboerne vandt Sydbank Kvindepokalen efter en finalesejr over Brøndby og havde allerede inden da sikret sig en plads i slutspillet, hvor man dog måtte nøjes med en birolle.

- Jeg synes, at vi står et godt sted. Jeg tror, at det vil komme os til gode, at vi har en vis kontinuitet i forhold til truppen. Udskiftningerne er begrænsede, mens mange af de andre hold har en del nye relationer, der skal på plads.

- Vores placering i medaljeslutspillet sidste sæson var jo ikke prangende, fordi vi brugte en del af foråret på at bygge på nogle af de unge spillere. Vi vidste godt, at det kunne koste på pointhøsten, og det gjorde det.

- Vi skal i slutspillet igen i år, men vi vil mere end det, for vi er ikke tilfredse med bare at blive nummer seks. Vi vil gerne se, om vi ikke kan blive nummer fire eller fem. Vi vil også gerne langt i pokalen, for det var en rigtig sjov oplevelse i sidste sæson, men hvor langt det bliver, afhænger jo af mange faktorer, siger FC Thy-Thisted Q-træner Allan Drost.

Thyboerne sagde i maj farvel til den tidligere landsholdsspiller Sarah Dyrehauge, der skiftede til norske Rosenborg. Siden er Lotte Bak og Nadia Søderberg rejst, mens Rikke Boldrup, Vibeke Hedegaard Andersen og Lise Dissing er kommet til fra henholdsvis Viborg, Vildbjerg og Fortuna Hjørring.

- Dyrehauge forsvandt i maj, så det hul synes jeg, at vi har fået lukket. I løbet af sommeren har vi fået tre spændende spillere, og især Lise Dissing og Vibeke Hedegaard Andersen trænger sig på til startopstillingen. Nadia Søderberg og Lotte Bak var solide trupspillere, men det var primært defensivt, hvor vi er fornuftigt dækket ind. Vores nye spillere har mange kompetencer fremad banen, siger Allan Drost.

FC Thy-Thisted Q åbner lørdag sæsonen med en udekamp mod de forsvarende mestre HB Køge.

I bunden af Gjensidige Kvindeligaen lignede det i sidste sæson længe en returbillet til den næstbedste række til AaB, der dog lige akkurat reddede livet efter en stærk slutspurt.

Efter et grundspil, hvor det bare blev til ét point, blev Martin Dale Stephens fyret som cheftræner og erstattet af Claus Larsen, der med 17 point i sæsonens sidste 8 kampe, sikrede holdet en ny sæson i den bedste række.

AaB’s kvinder reddede i sidste sæson lige akkurat livet i den bedste række. I denne sæson er målet en plads i slutspillet. Arkivfoto: Torben Hansen

- Mine forventninger er, at den tro og energi, jeg fik puttet ind i holdet, fortsætter. Vi sluttede sæsonen med en helt magisk oplevelse, og vi skal jo forsøge at ride videre på den bølge, siger Claus Larsen.

I forhold til sidste sæson har han dog måttet sige farvel til profiler som Cornelia Kramer, Julie Madsen, Mathilde Rasmussen og Gry Thrysøe.

Ind er kommet Benedicte Moss og Ulrikke Linde fra ASA Aarhus, og det samme er den tidligere Fortuna Hjørring-trio Emilie Billing, Camilla Rishøj og Julie Haugaard. De har fået selskab af de tre amerikanere Lauren Harkes, Emily Sands og Emberly Sevilla samt engelske Georgia Wilson.

- I forhold til sidste sæson har vi mistet vores anfører og topscorer, og det er vel reelt fire-fem spillere fra startopstillingen, der er væk. Opstarten har været kort, så der mangler nogle relationer, men vi træner godt og er flittige og gode til at gøre os umage til træning. Det skal vi fortsætte med i kampene, siger Claus Larsen.

Den officielle målsætning for AaB i denne sæson er en plads i top-seks og dermed slutspillet.

- Alle de såkaldte eksperter tænker jo, at vi får det svært, når de ser på, at AaB i sidste sæson fik et point i 14 kampe og siden så har mistet nogle vigtige spillere, men når min direktør og sportschef siger, at målet er top-seks, er jeg helt enig i det. Vi skal ud at give den maksimalt gas, og jeg er rigtig glad for den trup, jeg har, siger Claus Larsen.

AaB's sæsonpremiere er søndag på udebane mod FC Nordsjælland.