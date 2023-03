Nordjyske mener: Lieber AaB, du bist immer nordjysk

LEDER:Sjældent har et aktieopkøb på 20 procent af en nordjysk virksomhed fået så meget spalteplads, som vi har givet seks tyskeres indtog i AaB. Når det alligevel kan retfærdiggøres, skyldes det, at vi taler om AaB.

Nok har tyskerne kun erhvervet sig 20 procent af aktierne, men med en option på at købe sig til aktiemajoriteten, hvis den lyst skulle indfinde sig de kommende år, er AaB reelt under tysk kontrol dags dato.

Det er altså en mærkedag for nordjysk sport. Om 23. marts fremover skal huskes for noget godt eller skidt, må tiden vise. Umiddelbart tegner de potentielle følgevirkninger af det tyske indtog i en positiv retning - det kan så også kun gå én vej for AaB.

Eller kan det? Skrækeksemplet fra Esbjerg viser, at en udenlandsk ejers vanvittige beslutninger kan sprænge alle rammer for, hvad man troede muligt.

Så galt må det ikke gå AaB. Det vil være synd og skam, men der er også tegn på faglighed hos de nye investorer, der bør give lidt ro i maven. Deres historik i tidligere engagementer viser, at de er der for det lange seje træk. Det er ubetinget et plus for troen på en bedre fremtid for AaB.

AaB skal nok rejse sig som Fugl Føniks fra asken, for klubben vil altid bestå, lige meget hvilken farve pas AaB's ejere måtte have liggende hjemme i skrivebordsskuffen.

Der er bare noget vemodigt over at se AaB glide over på udenlandske hænder, men det er en naturlig udvikling, fordi den tidligere mesterklub har formøblet sin ellers gode position i dansk topfodbold. Der var altså ingen vej tilbage.

Det betyder også, at vi kommer til at opleve et nyt AaB. De nordjyske dyder kan ligge på et meget lille sted. Vi kan håbe på, at det stadig vil være med stolthed, at AaB-fans vil støtte klubben. Det må ikke ende med at blive i trods på grund af et elendigt udenlandsk ejerskab.

Stoltheden over at støtte AaB er der skam stadig, men glæden over at gå på stadion har været til at overse de seneste 12 måneder. Her har AaB været i gang med en deroute, der tager sit udspring i elendig ledelse. Blandt andet derfor kan de nye AaB-investorer købe sig ind på yderst favorable vilkår. De kommer med den rette fodboldmæssige erfaring, men spørgsmålet er, om de også kommer med de rette intentioner for AaB. Vi må bare vente i spænding.

Nordjyllands sportslige kronjuvel er nemlig blevet pantsat hos seks tyske mænd, der nu skal finde ud af, hvad der skal ske med den engang så stolte fodboldklub.