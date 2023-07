Nordjyske mener: Vi bør virkelig skamme os

LEDER:Aksel Sandemose stammer fra Nykøbing Mors. Jonas Vingegaard stammer fra Hillerslev, men bor i dag en svømmetur fra Sandemoses fødeby. På sin måde er de to store personligheder forbundet. Sandemose skabte Janteloven i sin roman "En flygtning krydser sit spor" fra 1933.

90 år senere er Jonas Vingegaard ved at blive offer for noget, der minder om Jantelovens vidt forgrenede tag i den danske befolkning.

De fleste danskere, der følger med i Vingegaards fantastiske meritter, er heldigvis med på at hylde ham, og jeg advokerer ikke for, at man er forpligtet til at heppe, juble eller glædes over Jonas Vingegaards præstationer.

Men omvendt forstår jeg ikke andre landsmænds lyst til at negligere, nedgøre eller mistænkeliggøre præstationen. Forrige sommers eufori er i den grad aftaget, og nu er der en underlig reserveret stemning rettet mod fænomenet fra Hillerslev.

Det kan vi helt ærligt ikke være bekendt. Det er så typisk dansk, at vi ikke formår at hylde noget så stort som en gentagelse af en Tour de France-sejr. I stedet for at lade os rive med, som det var tilfældet for et år siden, så har der nu sneget sig en fejlfinderkultur ind. Det er Jantelovens klamme skygge, der som en anden tordensky er ved at lægge sig til rette over dele af den danske befolkning.

Det er fortsat svært at sige Tour de France uden at sige doping. Sådan er det bare. Fortidens synder er stadig med i hukommelsen hos en stor del af det danske cykelpublikum. Det er fint nok, men vi har taget uskyldsformodningen og smidt den i skraldespanden. Retssikkerhedsprincippet om, at du er uskyldig, til det modsatte er bevist, er ganske enkelt blevet glemt i tilfældet Jonas Vingegaard.

Da han tirsdag satte alle konkurrenter til vægs på en historisk stærk enkeltstartspræstation, viste Jantelovens håbløse ansigt sig igen. Minimum fem-seks af Jantelovens 10 bud blev på et splitsekund aktiveret mange steder på de sociale medier. Jonas Vingegaard må være dopet. Det kan ikke passe, at han er så god uden brug af ulovlige midler.

Undskyld mig, men hvad er det for en tilgang? Hvad med blot at hylde Jonas Vingegaard for en episk præstation, som vi nordjyder burde være ekstra stolte af, da vi oven i købet er så heldige, at han kommer fra vores landsdel.

Jeg er med på, at man kun kan være jomfru én gang i livet, men selv om vi fik taget den kollektive jubel-mødom i forhold til Jonas Vingegaard for et år siden, så burde vi være bedre end at lade hans personlighed blive et problem. Hvad forventer folk?

Jonas Vingegaard er i gang med at vinde verdens hårdeste cykelløb. Han er ikke til sommersang i Mariehaven. Skal Vingegaard stille op og fortælle jokes om at sidde på en cykel med over 80 kilometer i timen på vej ned af en bjergskråning, før vi atter er klar til at gøre ham til folkeeje?

Vi bør skamme os over vores manglende evne til at hylde vores helte. Det er ikke kun Jonas Vingegaard, der bliver offer for Janteloven. Det er et generelt dansk problem. Min opfordring er, at vi skal lade os betage, inspirere og rive med af en historisk dansk sportspræstation.