Nordjyske nytårsønsker til ishockeyen: Skadesfrie spillere og tilskuerne tilbage

ISHOCKEY:Aalborg Pirates havde måske pucken i 70 procent af tiden i de to nytårsbrag mod lokalrivalerne fra Frederikshavn, men til sidst måtte de nøjes med to point, mens Frederikshavn altså kan gå på nytår med fire nye af slagsen.

Kirill Kabanov afgjorde flot onsdagens opgør med en scoring - en afgørelsen faldt først efter overtiden.

- De har spillet meget defensivt og kedeligt over to kampe, synes jeg, men de er nok lidt ramt af skader og har syntes, at det var bedst. Men jeg synes nu også, at vi mangler nogen, og vi prøver da at spille ishockey alligevel, siger Julian Jakobsen.

- Men en sejr er en sejr, og det er fint, siger Julian Jakobsen.

Aalborg dominerede ligesom i tirsdagens opgør, men havde svært ved at komme frem til lige så store chancer, som i nederlaget. Og Frederikshavn kunne have nappet sejren i tredje periode med meget direkte spil.

- Det har jo været vores gameplan til de her to opgør. Vi har stået utroligt flot defensivt, og jeg er utroligt stolt af holdet. At hente fire point med kun 15 spillere imod det bedste hold i ligaen er utroligt flot, så selvom det blev til et nederlag, så er jeg meget tilfreds, siger White Hawks-træner Jari Pasanen.

Dermed kan begge mandskaber nu holde en kort nytårspause, og så går det i gang med den sidste tredjedel af grundspillet. Og et nytår, der forhåbentlig byder på bedre tider.

- Hvad er dit største ønske for 2021?

- Frem for alt så ønsker jeg, at vi får nogle tilskuere tilbage. Og så håber jeg, at holdene holder sig fri for corona, så vi kan få en god sæson, siger Julian Jakobsen.

- Jeg håber, at vores spillere holder sig skadesfrie, fordi vores profiler har været virkelig hårdt ramt, siger Jari Pasanen, der da også håber, at begyndelsen af det nye år byder på forstærkning.

- Det tror jeg godt, du kan regne med, lyder det med et stille grin fra den finske træner.

Aalborg Pirates går ind i 2021 på førstepladsen, mens Frederikshavn er nummer fem.