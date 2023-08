Nørresundbys pokalkamp blæste væk - Thisted gik videre

THISTED/NØRRESUNDBY:Tirsdagens blæst satte en stopper for, at et nordjysk hold kom i kamp i pokalturneringen.

Det drejer sig Nørresundby FB's kamp mod Aarhus Fremad, der skulle have været spillet tirsdag aften i Oddset Pokalen, men måtte udsættes.

- Da målene begyndte at blæse væk, aflyste vi alle træninger, og så kan vi jo heller ikke spille en pokalkamp, fortæller Claus Ottosen fra Nørresundby FB.

Kampen mellem Nørresundby FB og Aarhus Fremad på Nordjyske Bank Arena skulle have været spillet tirsdag aften, men er nu udskudt til en endnu uvis dato.

Klubben har været i løbende kontakt med Divisionsforeningen, der ikke mente at kampen skulle aflyses, medmindre Aalborg Kommune udstedte en advarsel til borgere om at holde sig indendørs.

- Hvis et træ eller en bande kom flyvende, det ville ikke være rart. Så jeg tror, at det er den rigtige beslutning, og den er taget på et fint grundlag. Så det er vi trygge med, siger Claus Ottosen, der også fortæller at modstanderholdet Aarhus Fremad var mindst ligeså lettede.

Nørresundby FB forventer at kampen bliver rykket til en gang i slutningen af august. Så længe pokalkampen bliver afviklet inden næste runde 5. og 6. september.

Thisted FC kom til gengæld i kamp tirsdag aften, og med en sejr på 4-3 over Brabrand er den nordjyske 2. divisionsklub klar til anden runde af pokalturneringen. Det var anden gang inden for få dage, at thyboerne trak sig sejrrigt ud af et opgør med Brabrand, der også blev besejret i lørdagens sæsonpremiere i 2. division.

Thisted gik ellers til pause nede 0-1, men i anden halvleg blev kampen vendt på hovedet takket være tre scoringer af Ahmed Gero og et enkelt mål af Emil Seedorff Sørensen.