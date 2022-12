White Hawks tog første stik: Sådan forløb nytårsbraget mod Aalborg Pirates

AALBORG:Frederikshavn White Hawks hentede torsdag aften sæsonens første sejr over Aalborg Pirates.

Vendelboerne vandt 2-1 i Aalborg i den første af to nytårskampe. Sebastian Brinkman og Daniel Olsson scorede målene for høgene, efter at Victor Rollin Carlsson havde bragt hjemmeholdet foran i første periode.

Herunder kan du læse, hvordan kampen forløb.