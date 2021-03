NORDJYSKE sender AaB-kamp live

FODBOLD:3F Superligaen ligger stille de kommende 14 dage på grund af landskampe, men fredag skal AaB alligevel i kamp.

Nordjyderne har arrangeret en testkamp mod Silkeborg IF fra 1. division. Kampen spilles på fredag klokken 12, og du kan se opgøret live på nordjyske.dk.

Mens AaB søndag sluttede grundspillet i Superligaen på niendepladsen og dermed skal være en del af nedrykningsspillet, sluttede Silkeborg 1. divisions grundspil på andenpladsen, og midtjyderne bejler dermed stærkt til oprykning.

Kampen bliver muligvis en anledning til at se den kommende AaB'er Anders Hagelskjær an. Silkeborg-holdet består også af de to tidligere AaB'ere Nicklas Helenius og Wessam Abou Ali, mens det trænes af den tidligere AaB-mestertræner Kent Nielsen.

