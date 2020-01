NORDJYSKEs EM-ekspert: Mikkel Hansen var god - Islands taktik endnu bedre

HÅNDBOLD:Forventningerne til det dansk landshold i lørdagens EM-premiere mod Island i Malmø var skruet helt op - oven på det flotte spil senest i Golden League. Men Gudmundur Gudmundsson forbereder sig selv og sit hold meget grundigt på deres modstandere, og åbningskampen mod Danmark var ingen undtagelse.

Hvis ikke forventningerne til det dansk spil i kampens begyndelse blev indfriet, kunne publikum i stedet læne sig tilbage og nyde det taktiske spil, som den islandske bænk diskede op med.

Fem forskellige forsvarskonstellationer mødte Mikkel Hansen og Co, og det skabte en ubalance i det danske spil og gav næring til den islandske flamme. De fik troen på, at de godt kunne spille med og udfordre Danmark.

Anden halvleg begyndte halvskidt, men så kom Michael Damgaard med i angrebet, og i vanlig stil gik han på mål - uden så meget slinger i valsen. Niklas Landin begyndte også at finde redninger i den anden ende, så Danmark tog føringen.

Men Gudmundurs drenge ville det anderledes, og med 15 min igen kom der for første gang i kampen en islandsk tremåls-føring. Og selv om Danmark fik udlignet, var det en stakket frist. Et forkrampet syv mod seks-spil med tre højrehåndede bagspillere samt Henrik Møllgaard på venstre fløj rakte ikke til rødt-hvidt point.

Det røde kort til målmand Niklas Landin kan forsvares, og set udefra kom det lidt til at se ud som om, at Nikolaj Jacobsen brugte mere energi på at finde angrebsløsninger - end på at få lukket forsvarshullet.

Danmarks tre bedste

Foto: Andreas Hillergren/AFP/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen: 5

Hvor han ved tidligere lejligheder skulle spilles varm, og kampene skulle have lidt mere betydning, var den en dansk stjernespiller der fra kampens start med aftryk og attitude. Således var Mikkel Hansen allerede ved pausen noteret for otte af Danmarks 15 mål og sammen med Rasmus Lauge havde han en nøglerolle på assistspillet. Isoleret er spillet på verdensklasseniveau, men han kunne altså ikke alene i dag.

Foto: Andreas Hillergren/AFP/Ritzau Scanpix

Rasmus Lauge: 4

Men den aktuelle skadet i baghovedet kunne man selvfølgelig ikke forvente spil på toppen fra playmakeren, og der var da også enkelte svipsere på angrebsdelen. Men Rasmus Lauge er måske en af verdens bedste til at drive bolden frem i kontraspillets ankomstfase og vurdere, hvad der skal ske for at sætte mål ind på kontoen. Farlig på egen hånd og dygtig på viderespillet.

Arkivfoto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Hans Lindberg: 4

Scorede på fem af de syv bolde han blev tildelt. Det sammenholdt med en solid forsvarspræstation bringer ham ind i top-3 på en dag, hvor angrebsspillet blev lidt enstrenget, og hvor Hans Lindberg også til tider blev tvunget ud i at gå på svære bolde. Så ikke god ud på forsvarsspillet ved den sidste islandske scoring.

Karakterskalaen 0 = tag dig sammen 1 = dårlig 2 = under middel 3 = middel 4 = over middel 5 = glimrende 6 = verdensklasse VIS MERE

Bedre held næste gang

Foto: Andreas Hillergren/AFP/Ritzau Scanpix

Magnus Saugstrup: 2

Om det var kulissen vides ikke, men en enkelt bolderobring, hvor han afdriblede Skjerns Elvar Orn Jonsson samt en enkelt scoring ændrer ikke på, at Aalborg-spilleren have det svært i begge ender. Specielt i forsvarsspillet blev han i den offensive formation fanget for stillestående, og i den defensive formation for fladt. Det udnyttede de islandske spillere til at trække opbakninger og spille forsvaret tyndt.