NORDJYSKES håndboldekspert: Danmark var sjældent uskarpe

HÅNDBOLD:Et til dato uset uskarpt dansk landshold begyndte en rodet kamp mod Ungarn med den ene fejl efter den anden.

Da Ungarn samtidig havde været i den taktiske værktøjskasse, så gav det de ungarske spillere tilpas meget tro på, at de godt kunne spille med mod de danske favoritter.

Eneste danske spillere, som reelt kan være deres indsats bekendt, var Magnus Bramming som på foranledning af Niklas Landins redninger fik sat mål ind på blandt andet kontraspillet.

Men det ændrede ikke på at Danmark haltede efter og ikke virkede til at kunne komme rigtig ind i kampen. Faktisk førte Danmark målmandsduellen 9-5 ved pausen, men det var ikke til at se på tavlen.

Anden halvleg forblev en rodet affære og selv om det danske spil blev bedre og føringen kom, så rakte det ikke til dansk sejr. Alt for mange af de danske profiler var ikke til stede da det galt.

Dagens Top 3

Niklas Landin stod fremragende og var stærkt med virkende til, at Danmark stadig er i live ved EM. Foto: Andreas Hillergren/AFP/Ritzau Scanpix

Niklas Landin – 5

Danmarks første keeper sled de første minutter som resten af holdet med at finde fodfæste, og det var som om at der skulle en ungarsk kontra afslutningen lige i brystet til for at vække Landin.

Derfra hævede han sit niveau betragtelig og leverede de forventede redninger, når forsvaret vel og mærke gave ham gode arbejdsbetingelser. I gennem 2. halvleg blev han blot bedre og bedre og var afgørende for, at Danmark kom helt med i kampen igen.

Magnus Bramming leverede strålende med seks mål på syv forsøg. Foto: Andreas Hillergren/AFP/Ritzau Scanpix

Magnus Bramming – 5

Begyndte kampen på bænken, men da Henrik Møllgaard på sin første afslutningen fra venstre fløj viste sig” menneskelig” ved at skyde bolden langt forbi, så kom TTH Holstebro-fløjen ind.

På trods af en enkelt svipser, så spillede han en fremragende landskamp. Sammen med landsholdets anfører ubetinget dagen bedste danske markspiller og kampafgørende.

Mads Mensag begik fejl, men var absolut ikke den dårligste danske bagspiller. Foto: Andreas Hillergren/Ritzau Scanpix

Mads Mensah – 4

Det var hverken fejlfrit, elegant eller yndefuldt, men nogle gange skal der også bare noget andet til. Det andet kom Mads Mensah med i dag i form af fysik, fight og vilje til at ville kæmpe for Danmarks fortsatte EM chance. Det bringer ham helt ind i Top 3 på den dag hvor mange af hans holdkammerater var mere eller mindre væk.

Rasmus Lauge begik fejl på fejl og var himmelråbende ringe i den danske offensiv. Foto: Andreas Hillergren/Ritzau Scanpix

Dagens "Kom igen”

I dag er det blevet plads til hele 2 spillere. For er du gal en nedtur på det spillemæssige barometer. Rasmus Lauge og Mikkel Hansen var så langt fra deres normale niveau at det uanset hvordan Danmarks videre skæbne ender ved dette mesterskab må give Landstræneren søvnløse nætter og en mindre hovedpine.