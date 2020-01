NORDJYSKEs håndboldekspert: De får topkarakter efter EM-nedturen

HÅNDBOLD:De danske håndboldherrer sluttede EM af med en 31-28-sejr over Rusland, men en sejr over gruppens svageste hold ændrer ikke det store billede, men afslutter blot et EM, som ikke kommer til at fylde ret meget i historiebøgerne og formentlig heller ikke hos den almene håndboldelsker.

Det var kampen, ingen af holdene rigtig havde lyst til at spille, men skulle. Rusland havde i begyndelsen måske fordel af, at de havde haft to døgn til at vænne sig til tanken om en mellemrunde, der ikke længere var i spil, mens de danske spillere kort før deres opvarmning kunne se, at Ungarn helt fortjent spillede sig selv videre og dermed Danmark helt ud i kulden.

Kampen blev aldrig køn eller intens, og selvom de danske spillere steppede op, så ændrer det selvfølgelig ikke ved, at skuffelsen over det samlede resultat er enorm.

Danmarks tre bedste

De danske fans – 6

Det fortæller noget om støtten og fankulturen omkring det danske herrelandshold, at samtlige de fremmødte danske tilskuere heppede og støttede de danske landsholdsspillere, selv om mulighederne for at spille sig videre til mellemrunden ikke var eksisterende inden kampens begyndelse. Alligevel blev landsholdet mødt med klapsalver og tilråb i stor stil fra starten, og det på trods af at der reelt var langt mellem noget at klappe af. Men trofaste og med rød-hvide håndboldhjerter blev landsholdet hyldet efter kampen som ved alle andre sejre. Det er da i verdensklasse.

Niklas Landin 5

Den danske førstekeeper holdt Danmark inde i kampen med vanligt mange redninger og storspil, når der var mest brug for det. 11 redninger og et par afslutninger, som han pressede til at gå forbi mål, er godkendt.

Niklas Landin har været et af få højdepunkter på det danske hold. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen - 5

På trods af en kamp et stykke fra sit topniveau var Mikkel Hansen dagens bedste spiller og holdets topscorer. Det blev til for mange tekniske fejl i begyndelsen, men han havde inden kampen bedt om at få bolden mere. Det fik han og satte gang i en dansk offensiv med mål og med mange gode assists. Specielt til højrefløjen Johan Hansen, som også godt kan klemmes ind i denne top-3 med et flot 5-tal.

Karakterskalaen 0 = tag dig sammen 1 = dårlig 2 = under middel 3 = middel 4 = over middel 5 = glimrende 6 = verdensklasse VIS MERE

Dagens "Kom igen”

Der venter landstræner Nikolaj Jacobsen et stort arbejde forud for sommerens OL. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det danske landshold har et større evalueringsarbejde foran sig, og det er uanset, hvilken vinkel man anskuer dette EM fra. Det samlede resultat er ikke godkendt.