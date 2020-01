NORDJYSKEs håndboldekspert om den danske EM-fiasko: Nikolaj Jacobsen var mere tøvende, end han plejer at være

HÅNDBOLD:Med indgangen til mellemrunden er det først nu, at EM i herrehåndbold 2020 for alvor går i gang, men for det danske landshold sluttede turneringen, før den gik i gang, da Danmark onsdag dybt skuffende blev ekspederet ud af slutrunden, inden det blev sjovt.

Den kollektive nationale ærgrelse er jeg også ramt af dagen derpå, men vi må også være ærlige at sige, at Danmark aldrig fik sat noget aftryk i turneringen. Island og Ungarn går videre fra Danmarks gruppe, og det er helt fortjent, for det er to hold, der i større grad tog teten i kampene mod Danmark, end Nikolaj Jacobsens tropper gjorde.

I mine øjne var det store problem for det danske landshold, at der var en tydeligere rollefordeling på holdet sidste år, hvor man i suveræn stil vandt VM.

Ved Golden League-turneringen op til EM bød mange spillere sig til. Michael Damgaard, Lasse Andersson og Jacob Holm viste sig frem som de dygtige spillere, vi godt ved, at de er, men det gjorde, at de på en måde blev tænkt ind i strategien på holdet. Rollefordelingen på holdet var skarpere defineret sidste år, men jeg tror, at Nikolaj Jacobsen blev fanget i, at der var mange strenge at spille på og derfor var fristet til at bringe dem i spil.

Fra modstanderne blev Danmark også mødt med langt flere taktiske modtræk end sidste år. Det er jeg ganske sikker på, at man var forberedt på, men på bænken fremstod Nikolaj Jacobsen alligevel langt mere taktisk tøvende, end han gjorde sidste år, hvor han var noget mere handlingsparat. Denne gang var han ikke ligeså hurtig til at reagere.

Det skuffende EM-resultat betyder selvsagt, at der nu venter en længere evalueringsproces. Alene resultatet er anledning nok til det, men der er også nogle interne ting, der skal sættes ord på. Man skal finde ud af, hvorfor man ikke var bedre rustet til at håndtere nedturen, end man var. Flere af spillerne gav allerede efter slutrundens anden kamp mod Ungarn udtryk for, at de var mentalt ramte, og det er iøjnefaldende, når de fleste af landsholdsspillerne til dagligt spiller i klubber, hvor der er et stort pres.

Visse steder bliver der spekuleret i en splid mellem landstræneren og nogle spillere, men for mig er det helt naturligt, at eksempelvis Morten Olsen efter onsdagens kamp mod Rusland udtrykte sin utilfredshed med den manglende spilletid. Det er der ikke noget odiøst i, og det ville være mere bekymrende, hvis han bare havde det ok med at sidde udenfor. Det danske hold er fyldt med spillere på højt niveau, og det er kun en naturlig reaktion, at de er skuffede, når de ikke spiller.

Jeg tvivler på, at der kommer til at rulle hoveder i stor grad, men det giver sig selv, at truppen skal tilpasses frem mod OL til sommer, hvor reglerne ikke tillader landstræneren at udtage en ligeså stor trup, så der kommer selvfølgelig til at foregå en sortering, der skal sørge for, at Danmark står skarpest muligt i Tokyo til sommer.

Jeg vil i hvert fald advare mod, at man nu går i panik. Den her slutrunde har været enormt skuffende, men det er stadig et hold med masser af titler i bagagen, og der er ingen grund til at tro, at man ikke kan levere et stort resultat ved OL, for spillerne er ikke blevet dårligere håndboldspillere. Mentalt er der et arbejde, der skal gøres. Der er nogle ting, der skal sættes ord på, og så må vi se frem mod OL.

Det her EM kommer forhåbentlig og formentlig kun til at fylde ganske få linjer i historiebøgerne, så nu handler det også om at kigge fremad.