Nordmænd slog blandet AaB-hold i test

FODBOLD: Eliteserieholdet Odds BK vandt 2-0 på Hornevej i Aalborg Øst, da AaB spillede testkamp mod nordmændene. Her var der flere ungdomsspillere på banen for hjemmeholdet.

I startopstillingen var Malthe Højholt og Nicolai Bech Laursen fra U19-holdet.

AaB's opstilling Startopstilling, AaB (3-5-2): Michael Lansing - Jakob Blåbjerg, Jores Okore, Kasper Pedersen (Thomas Christiansen, 45. minut) - Kristoffer Pallesen, Kasper Risgård, Rasmus Würtz (Robert Kakeeto, 45. minut), Malthe Højholt (Jeppe Pedersen, 45. minut), Philipp Ochs - Tom van Weert (Filip Lesniak, 57. minut), Nicolai Bech Laursen (Søren Tengstedt, 45. minut)

Det ved dog en etableret spiller, der lagde ud med at vise farlighed for AaB. Efter kun to minutter brød Tom van Weert igennem på højre side og sparkede mod målhjørnet. Men den norske målmand slog til hjørnespark.

Efter 10 minutter fik Odds så deres første chance, da Jores Okore missede sin markering. Michael Lansing i mål kom dog ned i bolden.

Halvvejs inde i anden halvleg var Tom van Weert igen farlig, da angriberen satte to norske forsvarsspillere. Men hollænderen skød på stolpen.

Kort før pausen kom AaB igen til en chance, da Kasper Risgård kom til en fri chance. Men Odds-målmanden stod klar med en redning.

I pausen blev der skiftet flere unge spillere inde. Robert Kakeeto, Thomas Christiansen, Søren Tengstedt og Jeppe Pedersen kom således ind.

Der gik dog ikke længe, før nordmændene tog teten mod det unge hold. Efter få minutter i anden halvleg lykkedes Odds med et gennemspil, hvor Michael Lansing blev udplaceret af en flad bold, der kyssede stolpen.

AaB kom til en større chance 35 minutter inde i kampen. Her kom Jores Okore med frem og trak et frispark lige uden for feltet. Forsvarsspilleren fik også hovedet på Philipp Ochs' spark. Men bolden gik over.

Til gengæld scorede Odds kort efter. Nordmændene kom igennem i højre side og slog en tværaflevering langs baglinjen, som blev sparket ind bag Lansing.

Kort før tid fik Søren Tengstedt hovedet på Kristoffer Pallesens høje aflevering, men den unge offensivspilleren headede over.