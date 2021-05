Nordmand har været fire år i Aalborg - nu venter den hidtil største håndboldoplevelse

HÅNDBOLD:Sebastian Barthold oplever muligvis sit livs største øjeblik, når han og den øvrige Aalborg Håndbold-trup onsdag besøger Flens Arena i Flensborg et dusin minutter fra den dansk-tyske grænse - desværre uden tilskuere på plads i hallen.

Guleroden er ganske enkel: Den samlede vinder avancerer til semifinalerne i Champions League-turneringen.

- Det er en helt speciel kamp for os spillere og for klubben generelt. Det er en situation, vi aldrig har stået i tidligere, og mange af os har heller ikke spillet så mange kampe i Champions League på det niveau, og vi glæder os alle sammen. Jeg føler ikke, vi er nervøse, men vi er spændte, siger norske Sebastian Barthold.

Duelbaserede Flensborg

Opskriften er klar, såfremt Aalborg Håndbold skal bryde ud i vild jubel efter slutfløjtet onsdag aften.

- Vi har øvet os på en del ting, blandt andet i vores forsvarsspil. Flensborg spiller meget duelbaseret angreb, så hvis vi formår at vinde så mange dueller defensivt igen, kan det blive meget spændende. Hvis vi kan få Mikael Aggefors eller Simon Gade op på det samme niveau igen, har vi pæne chancer, mener Barthold.

Snæver favoritværdighed

Udgangspunktet er glimrende for aalborgenserne, der rejser til Flensborg med en sejr på 26-21 mod SG Flensburg-Handewitt fra det første opgør. Mange spår, at favoritværdigheden nu tilhører Aalborg Håndbold, som kan ende som det tredje danske mandskab i top-4, efter både KIF Kolding og AG København tidligere har været i det fornemme selskab.

- Måske er vi lille favorit, men vi ved godt, at når skal vi derned, så bliver det en helt anden kamp, hvor de har en del at revanchere, og de vil sandsynligvis komme med et helt andet udtryk. Det bliver en hård kamp, men vi er godt forberedte og tager derned for at vinde. Vi har stor respekt for Flensborg, så vi ved, at vi skal spille op til vores allerbedste, hvis vi skal vinde dernede, understreger Sebastian Barthold.

Fire spillere fra Flensburg-Handewitt deler samme pasfarve som Sebastian Barthold. Det er Gøran Johannesen, Magnus Rød, Magnus Jøndal og Torbjørn Bergerud. Kendskabet til de mange landsmænd gør det til en helt speciel kamp.

- Jeg kender dem godt, både fra tiden i den norske liga og fra kampe på det norske landshold, så det bliver et sjovt opgør mellem os internt. Der bliver mange små dueller inde i kampen. Der er svenskere på begge backer, og der er danskere på begge hold. Det er et spændende match-up med de bedste skandinaviske spillere fordelt på disse to hold, siger Sebastian Barthold.

Siet fra i Norge

Det kan derfor undre, at Barthold ikke er fast mand på Norges landshold, ligesom han også blev siet fra i bruttotrupperne ved VM i 2017 og 2019. Samme spørgsmål stiller Bartholds cheftræner sig selv.

- Som jeg har sagt tidligere, så virker det til, at der findes rigtig mange dygtige fløjspillere i Norge, når der ikke er plads til en Sebastian Barthold på det norske landshold, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Den norske venstrefløj Sebastian Barthold kom i 2017 til Aalborg Håndbold på en etårig kontrakt. Siden da er nordmandens kontrakt blevet forlænget ad flere omgange, og efter endnu en kontraktforlængelse i slutningen af marts, står den nu til at udløbe i 2024. Både han og Aalborg Håndbold gennemgår i disse år en rivende udvikling, mener Barthold.

Bedst på alle parametre

- Jeg er snart færdig med mit fjerde år her i klubben. Jeg trives rigtig godt, både i klubben og i byen. Jeg har hele tiden mærket en personlig udvikling, men også en udvikling fra klubbens side. Der er blevet lagt nye lag på hele tiden hvad angår administration, stab og spillere. Der er en vision om hele tiden at rykke sig og være bedst på alle parametre, så jeg glæder mig til årene, der kommer, siger den norske fløjspiller.

Også Stefan Madsen er tilfreds med sin spillers udvikling.

Aalborg Håndbold møder onsdag aften SG Flensburg-Handewitt i returopgøret i Champions League-kvartfinale. Her ses cheftræner, Stefan Madsen, til det første opgør. Arkivfoto: Henrik Bo

- Han har jo flyttet sig år for år, og så viser han igen i år internationalt i Champions League, at han virkelig indeholder et højt niveau, lyder det fra cheftræneren i Aalborg Håndbold.

Bolden gives op onsdag klokken 20.45. Kampen vises på TV3 Sport og Viaplay.