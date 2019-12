Nordmand med broget fortid i spil som sportschef i AaB

FODBOLD:Ifølge Ekstra Bladet, så bliver det nordmanden Inge André Olsen, der overtager jobbet som sportschef i AaB - et job, der blev ledigt, da sportsdirektør Allan Gaarde fratrådte stillingen som sportsdirektør i slutningen af oktober.

Nordmanden er selv tidligere professionel fodboldspiller med blandt andet 143 kampe for norske Stabæk, og siden oktober 2010 har han siddet i jobbet som sportschef i samme klub.

NORDJYSKE har været i kontakt med AaB's direktør Thomas Bælum.

- Jeg har ingen kommentarer. Vi holder fast i, at vi melder en ny mand ud i december, siger han.

Det norske medie VG har talt med nordmanden, der dog ikke vil bekræfte, at han er på vej til AaB.

- Det må tiden vise. Foreløbig er der ingenting at sige om den sag. Jeg er ansat i Stabæk og er lige nu på vej til udlandet for at snakke med spillere om Stabæk, siger han til VG.

NORDJYSKE har været i kontakt med den netop afgåede sportschef i storklubben Rosenborg, den tidligere Liverpool-spiller Stig Inge Bjørnebye, der selvfølgelig har et rimeligt kendskab til sin kollega i Stabæk.

- Han lyder for mig som et spændende valg for AaB, baseret på de ting han har udrettet, mens han har været i Stabæk. Han vil været et friskt pust, siger Stig Inge Bjørnebye.

- Jeg har altid kendt ham som værende meget hårdtarbejdende og kreativ. Han er meget selvstændig og arbejder med stor tryghed. Og han står altid på mål for de ting, han går ind i, så jeg vil sige, at han er meget engageret, siger den netop afgåede Rosenborg-sportsdirektør.

I Stabæk var Inge André Olsen i årene fra 2011 til retssagen i 2013 en af hovedmændene i det, som norske medier kalder en af de største skandalesager i norsk fodbold.

Stor skandalesag

Sagen omhandlede den islandske midtbanespiller Veigar Páll Gunarsson, som klubben i 2011 solgte til Vålerenga for en pris på en million kroner - med i handlen var, at Vålerenga samtidig fik en købsoption på den 15-årige Herman Stengel, der i dag optræder for Strømsgodset i den bedste norske række.

Købsoptionen blev fastsat til fire millioner norske kroner.

Anklagemyndigheden hævdede dog, at den samlede pris på fem millioner kroner alle omhandlede islændingen, men at man ved at fastsætte islændingens pris til en million kroner kunne omgå en videresalgsklausul på 50 procent, som den franske klub Nancy havde på midtbanespilleren. Derved skulle Stabæk kun betale 500.000 kroner til franskmændene.

Ifølge det norske fodboldmagasin Josimar, der har skrevet en længere artikelserie om sagen, så indgik nordmændene faktisk et forlig med den franske klub udenom retten, hvor man betalte Nancy yderligere 1,1 millioner norske kroner.

Da retssagen gik i Asker og Bærum Tingrett i 2013 blev alle de tiltalte i sagen dog frikendt i alle anklagepunkter, men anklagemyndigheden mener stadig, at de har en sag. De gik dengang efter fem måneders fængsel til Inge André Olsen, ligesom tre andre fodboldledere også var på anklagebænken. Derudover gik man efter bøder til både Stabæk Fotball og Stabæk Fotball AS.

- Vi ønsker ikke nogen omkamp i sagen, men jeg mener, at vi gjorde vores job grundigt. Statsadvokaten kom også frem til, at det var rigtigt at rejse tiltale. Men nu fungerer det sådan, at man ikke kan dømme noget, når man er 90 procent sikker i en straffesag, men kun når man ligger helt tæt opad de 100 procent. Er retten 90 procent sikker, så betyder det stadig frifindelse, sagde han i 2016 til magasinet Josimar.

Inge André Olsen har dog altid hævdet sin uskyld og har også siddet i jobbet som sportschef i Stabæk lige siden.