Nordvestjysk håndboldbrag: Tæt på at være forbudt for børn

THY/MORS:Der er dømt nordvestjysk lokalbrag i HTH Herreligaen i håndbold, når Mors-Thy tirsdag aften får besøg af Lemvig-Thyborøn.

80 kilometer afskiller parterne, og i ligatabellen er afstanden endnu mindre. Mors-Thy indtager højst overraskende næstsidstepladsen, mens Lemvig-Thyborøn har et enkelt point mere på bogen.

- Det er en kamp, der er tæt på at være forbudt for børn. Det er i hvert fald et rigtigt vigtigt opgør for os, som vi vil gøre alt for at vinde. I efteråret tabte vi med et enkelt mål i Lemvig, hvor vi ellers længe spillede godt og havde overhånden. Det nederlag vil vi rigtig gerne revanchere, fortæller bagspilleren Nicolaj Spanggaard.

Han kom inden denne sæson til Mors-Thy fra netop Lemvig-Thyborøn, og det gør mødet ekstra specielt for ham.

Knæet har drillet

Desværre har højrebacken de seneste uger siddet ude med en skade, og derfor vil han heller ikke garantere, at han kommer på banen i Thisted tirsdag aften.

- Jeg har haft en muskelskade, der har givet noget væske i knæet, men jeg er begyndt at træne med igen. Derfor håber jeg til det sidste, at jeg kan få en rolle i tirsdagens kamp. Det ville være et rigtigt ærgerligt opgør at misse, men omvendt skal det også være forsvarligt, forklarer Nicolaj Spanggaard.

Nicolaj Spanggaard er ikke bekymret for, om Mors-Thy Håndbold kan forny billetten til HTH Herreligaen. Arkivfoto: Bo Lehm

Både Mors-Thy og Lemvig-Thyborøn er i gang med at indstille sigtekornet mod kvalifikationsspillet til ligaen og skal forsøge at skrabe nogle point sammen til den strid.

- Vi har respekt for det stykke arbejde, der venter os forude, men jeg er ikke bekymret. Jeg mener, at vi er klar til at tackle og løse den opgave, der bliver at sikre en ny sæson i Håndboldligaen.

Modgang gør stærk

Nicolaj Spanggaard har lavet 54 ligamål i 19 kampe i sin comeback-sæson hos Mors-Thy, og det er ikke nok til at stille ham helt tilfreds.

- Det har været lidt blandet fra min side, men det har nok også noget at gøre med, at vi har været så mange nye spillere, der har skullet opbygge nogle relationer til hinanden. Vi har oplevet en del modgang sammen, og det er noget, man bliver stærkere af.

- Derfor ser jeg også med optimisme frem mod næste sæson, hvor vi får nogle rutinerede folk som Henrik Toft, Henrik Tilsted og Allan Damgaard (assistenttræner) ind, som vi alle kan trække på, siger Nicolaj Spanggaard.

Der er kampstart mellem Mors-Thy og Lemvig-Thyborøn tirsdag aften i Thy Hallerne klokken 18.30.