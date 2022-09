Norsk duo kæmper videre for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har forlænget sine kontrakter med Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen. Den norske fløjduo lægger et år til deres hidtidige aftale med klubben, så de nu har kontrakt frem til 30. juni 2025.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Aalborg Håndbold.

Sebastian Barthold kom til klubben i 2017 og har lige siden dannet makkerpar med Buster Juul på venstre fløj. Det er blevet til 234 kampe og over 800 mål i den røde trøje.

- Jeg har allerede været her i fem år, og det er helt vildt, så meget der er sket på den tid. Jeg føler fortsat, at vi bliver bedre dag for dag, og det glæder mig, at jeg nu skal være her minimum tre år mere og vinde endnu flere titler med klubben, siger Sebastian Barthold.

Kristian Bjørnsen på højre fløj, der er svoger til Barthold, følger trop. Efter fem år i Bundesligaen skiftede han i 2021 til Aalborg Håndbold på en treårig kontrakt – og denne er ligeledes forlænget med et år, så begge nordmænd indtil videre er at finde i Aalborg til 2025.

- Jeg synes, det første år i Aalborg har været fantastisk. Både min familie og jeg føler os godt tilpas, og det var derfor ikke nogen svær beslutning at forlænge aftalen – og så mangler jeg stadig at prøve at vinde det danske mesterskab. Med den opbakning og det her hold kunne det passende allerede være i denne sæson, siger Kristian Bjørnsen.