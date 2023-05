Norsk fløj utilfreds med nuværende formkurve

AALBORG:Det siges, at grænsen mellem succes og fiasko er hårfin. Faktum er, at Aalborg Håndbold kort før sæsonens vigtigste kampe har problemer med at finde ingredienserne til den succesopskrift, som har kendetegnet klubben de seneste mange år.

Med pointdelingen mod Ribe-Esbjerg lørdag har Aalborg smidt point i tre af de fem slutspilskampe og kan takke en god placering i grundspillet for, at de stadig har muligheden for at tilbageerobre puljens førsteplads, som giver hjemmebanefordel i semifinalerne.

Den nuværende form er også noget, som går holdets norske fløjspiller Sebastian Barthold på.

- Vi ved, hvad vi kan, men vi kan ikke længere bare stå og sige, at vi nok skal finde vores topniveau. Vi er nødt til også at bevise det, for snart venter der en semifinale, og der kan vi simpelthen ikke være så uskarpe.

- Vi ønsker at gøre rent bord, hver eneste gang vi spiller. Det er også den forventning, som er til os, når vi spiller i den hjemlige liga, så vi er slet ikke tilfreds med, hvordan vi har fået afviklet de seneste par kampe, lyder det fra Sebastian Barthold.

Skal doseres

Nordmanden var onsdag tilbage i ilden, efter han havde siddet ude med en skade i lysken i tre ugers tid. Lørdag blev det til 20 minutter mod Ribe-Esbjerg, men Barthold fortæller, han stadig skal doseres en smule.

- Jeg har haft problemer med lysken i tre måneder. Det startede som en forstrækning, men er mere gået over til en overbelastning. Jeg skulle lige have tre uger til at se, om jeg kunne få lidt styr på den. Det ser heldigvis bedre ud, men jeg skal stadig passe på ikke at belaste den for meget, lyder det fra Sebastian Barthold.

Venstrefløjen kom på måltavlen tre gange i løbet af kampen mod Ribe-Esbjerg. To af gangene på straffe og den sidste på en retur fra pletten. Spillets største chance var dog ikke uden problemer for aalborgenserne, som skiftede skytte fire gange for til sidst at ende tilbage ved Barthold. En situation som Aalborgs venstre fløj havde svært ved ikke at trække på smilebåndet af.

- Det er ikke tit, man får ni straffekast i løbet af en kamp, og vi brændte hele holdet. Det er skidt, det er alt, alt, alt for dårligt, men jeg må bare kigge indad og gøre det bedre næste gang, siger han.