Norsk klub ser AaB-midtstopper an

AALBORG:Det var en eventyrhistorie uden lige, da AaB skrev kontrakt med amatøren Jonas Skulstad, efter nordmanden havde spillet på klubbens danmarksseriehold sideløbende med sine studier i Aalborg.

Men siden er det blot blevet til reservekampe og tid på bænken for den 25-årige midtstopper.

Nu kan Skulstad potentielt komme videre i den professionelle verden. AaB'eren har nemlig tilbragt den seneste tid i Norge, hvor han har været til prøvetræning i Stabæk. Det bekræfter AaB's sportsdirektør, Ole Jan Kappmeier.

- Vi lod ham tage derop og prøvetræne, da Stabæk kontaktede os omkring Jonas. Vi har et godt forhold til Stabæk efter handlen med Kasper Høgh, og det var intet problem for os, at de gerne ville se ham an i træning. Derfor sagde vi okay, fortæller han.

Jonas Skulstad kan dermed blive transfervinduets andet salg til den norske klub i Eliteserien, efter angriberen Kasper Høgh tog nordpå med en permanent aftale efter sit lejemål i selvsamme klub.

- Lige nu venter vi på en beslutning fra Stabæk og er i en løbende dialog med dem, men der er også andre klubber, som er interesserede i Jonas. Bliver han ikke solgt, har vi fortsat en plads til ham i Aalborg og skal nok tage os godt af ham. Vi har også en god dialog med Jonas, siger Ole Jan Kappmeier.

Sportsdirektøren bekræfter, at et eventuelt skifte til Stabæk i så fald vil være et salg - og ikke en fri transfer. Han bemærker, at det er udenlandske klubber fra en række forskellige lande, der har vist interesse i den uprøvede midtstopper.

AaB-sportsdirektøren er generelt en travl herre i disse dage. Kappmeier fornemmer nemlig en øget aktivitet i transfervinduet, efter turneringerne er skudt i gang.

- Transfervinduet er ved at varme lidt op. Der kommer mange penge ind i markedet, og der kommer mere interesse, når ligaerne er påbegyndt. Man kan godt mærke, at de første kampe er spillet, og klubberne gerne vil udskifte nogle spillere eller har fået nogle skader, fortæller han.

I foråret var Jonas Skulstad fast mand på bænken for AaB, men i sæsonens første to kampe i 1. division har han ikke været en del af kamptruppen.