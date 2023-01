Norsk landsholdsspiller skal hjælpe Hjørring i guldjagt

HJØRRING:Lørdag indleder Hjørring Futsal Klub mellemspillet i ligaen med en svær udekamp mod København Futsal. Til den kamp vil vendelboerne være forstærket, fordi man kan skrive en ny spiller på holdkortet.

Den norske landsholdsspiller Lars Røttingsnes skifter fra KFUM Oslo Futsal til Hjørring Futsal Klub med omgående virkning.

Den nye Hjørring-spiller er fast inventar på det norske landshold siden sin debut i 2017. Han har opnået 40 landskampe for Norge, og Lars Røttingsnes har flere gange været med til at besejre det danske futsallandshold.

- Det siger en del om det niveau, som han kommer med. Vi er ret sikre på, at Lars bliver en stor defensiv forstærkning for os. Jeg er med på, at han skal ind i vores system, som er meget anderledes end de fleste andre steder, men han er dygtig, og det tror vi også på, at han nok skal få vist, siger Peter Steen, formand for Hjørring Futsal Klub.

Der er i første omgang lavet en aftale med Lars Røttingsnes om at tørne ud for Hjørring i den resterende del af denne sæson. Normandens tilgang kan ikke tolkes som andet end en markant oprustning i et våbenkapløb om at vinde DM-guld. Her er den anden part Gentofte, der også netop har forstærket sig.

- Der er ingen tvivl om, at det her er vores modsvar, men omvendt stod vi også i en situation, hvor vi gerne ville finde en defensiv spiller mere til holdet, fordi vi er sårbare på de positioner i forhold til skader og karantæner, siger Peter Steen.

At jagten på endnu en defensiv spiller er mundet ud i en tilgang af en norsk landsholdsspiller var dog ikke lige planen.

- Vi begyndte at se på mulighederne, og vi fandt ud af, at Lars kunne være tilgængelig, og da jeg kontaktede ham, var han ikke det mindste i tvivl. Hjørring Futsal Klub har heldigvis fået et godt navn og rygte i Norden, siger Peter Steen.

Han understreger, at man med tilgangen af Lars Røttingsnes nu kan sætte jagten ind på en gentagelse af sidste sæsons DM-finaleplads.

- Det er afgjort vores mål, at vi skal prøve at se, om vi kan vinde det DM-guld i denne sæson. Vi ved, det bliver svært, for Gentofte ser stærk ud, men omvendt er vi også selv stærke, og med den her forstærkning tror vi på, at vi har gode muligheder for i første omgang at kvalificere os til DM-finalen, siger Peter Steen.

I sin klubkarriere har den 29-årige nordmand spillet 106 kampe i den bedste norske række, Eliteserien, hvor det også er blevet til 40 mål.