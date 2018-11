Norsk plankeværk og et topholds kynisme sendte Aalborg på førstepladsen i ligaen

HÅNDBOLD: I sidste runde var det historien om de mange tangenter, bredden, der kendetegnede de to point, Aalborg Håndbold med usvigelig sikkerhed hentede i Lemvig. Mandag aften var den der langt henad vejen igen, kvaliteten fra bænkspillerne, men den overmatchede ikke i samme grad Århus Håndbolds ditto, som det var sig gældende mod vestjyderne.

Til gengæld fandt det nordjyske tophold igen den velslebne kontrafase frem, Andreas Holst brændte igennem fra distancen, på gennembrudene og nå ja, så var det vidst på sin plads at lette på hatten af norske Kristian Sæverås i Aalborg-målet, der periodevis pillede pynten af århusianserne i 27-23 sejren på hjemmebane i Jutlander Bank Arena.

16 redninger blev det til fra det norske plankeværk. Godkendt.

Og på en dag, hvor ikke alt fungerede, viste Aalborg Håndbold det, der kendetegner et tophold - kynisme. Langt fra i samtlige 60 minutter, men lige præcis i den dosis, det var påkrævet for at vinde.

Derfor blev det til fire på stribe i ligaregi af Aalborg Håndbold, der låner titlen som ny ligaduks for en stund - Bjerringbro-Silkeborg har en kamp i baghånden og møder torsdag Sønderjyske.

Norske Kristian Sæverås diskede op med hele 16 redninger og endte med en redningsprocent på 43. Foto: Lars Pauli

Kampens indledning lignede til forveksling en genudsendelse af Lemvig-kampen. Tidlig 5-1 føring til hjemmeholdet og timeout af Erik Veje på Århus-bænken.

Herefter lykkedes det ikke Aalborg Håndbold sådan for alvor at kontrollere kampen og udbygge yderligere. Der sneg sig et par fejlafleveringer ind, men også en del lidt forhastede og ukvalificerede afslutninger, hvor det blev for meget på egen hånd og ikke efter godt forarbejde, som ellers normalvis kendetegner nordjydernes angreb.

Det udnyttede Århus Håndbold til at reducere til 9-9 efter 21 minutter, før nordjyderne igen fandt rytmen, sparkede til tempoet og gik til pausen foran 16-11.

Aalborg Håndbold fortsatte det høje tempo i anden halvlegs begyndelse, udbyggede til 20-13 og lignede et hold, der var ved at lukke kampen.

Men nej, aarhusianerne nægtede at kapitulere og vandt den efterfølgende periode 6-2. Nordjyderne havde, som midtvejs i første halvleg, svært ved at styre slagets gang og formåede periodevis ikke at udnytte de ellers fine chancer, man fik spillet sig til.

Derfor blev heller ikke til en storsejr, men trods alt en sejr. Og de to point - de var aldrig for alvor i fare.