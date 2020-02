Se billederne: Norsk plankeværk reddede Aalborg Håndbold i svingende premiere

HÅNDBOLD:Det var ikke lige kønt hele vejen igennem, men Aalborg Håndbold fik, hvad de kom efter, da de forsvarende mestre søndag genoptog Primo Tours Ligaen efter mere end en måneds kamppause.

Hjemme i Jutlander Bank Arena blev SønderjyskE slået 28-23, og en stor del af æren for den sejr skal Kristian Sæverås have. Hver gang Aalborg var på vej i problemer, var nordmanden en stærk sidste skanse.

Aalborg Håndbold havde ellers ingen problemer med at komme til mål i kampens indledning, men desværre for hjemmeholdet var det samme tilfældet for SønderjyskE.

I målet havde Mikael Aggefors det svært, og de manglende redninger var en medvirkende årsag til, at Aalborg Håndbold efter et kvarters spil var bagud 9-10.

Det fik dog også hjemmeholdet til at skifte målmand, og med Kristian Sæverås' entré fik SønderjyskE væsentligt sværere ved at score.

Aalborg Håndbolds norske målmand lagde stærkt ud med at redde et straffekast. Siden fulgte flere store redninger fra Sæverås, der holdt målet rent i sine første ni minutter på banen.

Foto: Lars Pauli

Det hjalp Aalborg Håndbold til at etablere en 14-10-føring i en periode, hvor marginalerne dog også var på hjemmeholdets side.

Blandt andet demonstreret ved Henrik Møllgaards 13-10-scoring. Landsholdsspilleren havde egentlig brændt sit forsøg fra distancen, men SønderjyskEs Oliver Eggert Nøddesbo kastede bolden direkte over til Møllgaard igen, og den gave var han ikke sen til at udnytte.

Dagens største bifald i Jutlander Bank Arena faldt dog først efter godt 25 minutters spil, da Omar Ingi Magnusson blev sendt på banen til øredøvende klapsalver.

Det var første gang, at islændingen betrådte halgulvet i en betydende håndboldkamp, siden han i maj pådrog sig en hjernerystelse i DM-semifinalen mod Bjerringbro-Silkeborg, og til hjemmepublikummets store begejstring rundede Magnusson også første halvleg af med at score, så Aalborg Håndbold kunne gå til pause foran 17-13.

Den føring fik Aalborg Håndbold fra anden halvlegs begyndelse hurtigt øget til 19-13, men så sneg der sig flere fejl ind i hjemmeholdets angrebsspil, og det udnyttede SønderjyskE, så godt 10 minutter inde i anden halvleg var hjemmeholdets føring reduceret til 21-18.

Midtvejs i halvlegen blev det også 22-20, men så lukkede Kristian Sæverås igen af med flere store redninger. Holdkammeraterne forsømte dog at udnytte det til endegyldigt at afgøre kampen, for angrebsspillet blev bare mere og mere usikkert.

10 minutter før tid var Aalborg-føringen således kun på 23-20, da der kom yderligere en bekymring til. Efter et sammenstød med en SønderjyskE-spiller måtte Henrik Møllgaard gå i omklædingsrummet, og dermed skulle Aalborg Håndbold forsøge at køre sejren hjem uden holdets vel nok største profil.

SønderjyskE fik igen reduceret Aalborgs føring til to mål, og fem minutter før tid forsøgte Aalborg Håndbold derfor at løse de angrebsmæssige kvaler ved at spille syv mod seks.

Effekten kom omgående for Aalborg Håndbold, der spillede sig frem til et straffekast, som Buster Juul udnyttede til 25-22, og to og et halvt minut før tid blev kampen reelt afgjort, og meget sigende var hovedpersonen Kristian Sæverås.

Nordmanden havde kort forinden ellers fået en bold i hovedet, men han lod sig ikke ryste og reddede både et straffekast og den følgende ripost, og i det næste angreb kunne jublen så bryde ud i Jutlander Bank Arena, da Janus Smarason eliminerede den sidste rest af spænding med sin scoring til 26-22.