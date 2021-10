Norsk playmaker begynder at vise, hvorfor Mors-Thy så et stort lys i ham

HÅNDBOLD:Helhedsbilledet af lørdagens kamp mod SønderjyskE var skidt for Mors-Thy, som led et nederlag på 33-28. Men holdets norske playmaker Sander Øverjordet viste i kampen, hvorfor han for godt et år siden blev hentet til klubben.

Sander Øverjordet søgte konstant mod SønderjyskE-målet for at skabe plads til sine holdkammerater. Det resulterede i otte målgivende afleveringer, hvilket gør ham til en af ligaens mest assisterende spillere.

- Det er også i boldfordelingen, hvor jeg virkelig kan bidrage til holdet, siger Sander Øverjordet.

Men den norske dirigent sætter store krav til sig selv og er endnu ikke helt tilfreds med sit offensive output.

- Jeg skal fortsat arbejde på mine afslutninger. Bortset fra det kan jeg mærke, at det stille og roligt går fremad. Det er ikke, fordi min udvikling er eksploderet, men jeg er tilfreds med den vej, det går, siger han.

Det samme er træner Niels Agesen.

- Sander har gennemgået en fin udvikling. Jeg havde, inden jeg kom hertil besluttet mig for, at Sander var den type playmaker, som jeg skulle bruge i mit system.

- Jeg fortalte ham, at han ville få en stor rolle på holdet, og det synes jeg, at han har løst fint, siger cheftræneren.

Holdkammeraten og fløjspilleren Bjarke Christensen kan også mærke, at det er en forbedret udgave af Sander Øverjordet, som Mors-Thy har fået i denne sæson.

- Jeg synes, at han efter et etableringsår har vist de kvaliteter, som han besidder. Han sætter konstant modstanderens forsvar under pres, og så er han en af de bedste spillere i ligaen i mand-mod-mand-spillet, lyder det fra Bjarke Christensen.

Sander Øverjordet blev sammen med holdkammeraten Erik Toft udtaget til det norske landshold, som skal spille træningsturneringen Gjensidige Cup i starten af november. Her skal Norge blandt andre nationer møde Danmark.

Desværre for Mors-Thy-spilleren har han måttet melde afbud, da han har en skulder, som driller.

- Det er altid en ære at blive udtaget, men jeg har besluttet med klubben, at jeg har brug for en pause. Min skulder er ikke helt, som den skal være, så det skal jeg lige have styr på først siger nordmanden.