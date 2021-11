Norsk playmaker stopper i Mors-Thy Håndbold

HÅNDBOLD:Efter indeværende sæson siger Mors-Thy Håndbold farvel til den norske playmaker, Sander Øverjordet. Nordmanden kom til Mors-Thy Håndbold fra norske Haslum HK på en to-årig kontrakt forud for sæson 20/21, og det bliver ved de to år i denne omgang.

Cheftræner Niels Agesen forklarer, at det er kontraktforhold, der ligger bag Sander Øverjordets afgang.

- Sander Øverjordet har valgt at takke nej til den kontrakt, som Mors-Thy Håndbold har tilbudt ham. Sådan er gamet i håndboldverdenen - nogle gange lykkes det, andre gange ikke. Vi havde gerne set Sander fortsætte i Mors-Thy Håndbold i de næste sæsoner, men har fuld respekt for at han ønsker at prøve noget andet. Sander har været og er et godt bekendtskab for alle i Mors-Thy Håndbold, og vi ser frem til resten af sæsonen med Sander på holdkortet, siger Niels Agesen i en pressemeddelelse.

Selvom han altså har takket nej til kontraktforlængelse, har Øverjordet været glad for sit ophold i klubben.

- Det har været en lærerig og givende proces for mig at komme hertil. Både at komme til Danmark, men bestemt også at komme til lige præcis Mors-Thy Håndbold. Interessen for håndbold er enorm her i området, og når man fornemmer, hvor meget det betyder for andre end bare os på holdet, giver det en følelse af, at vi alle - spillere, trænere, sponsorer, frivillige, Bette Balkan - står sammen her, lyder det fra Sander Øverjordet.