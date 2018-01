Norsk talent skal afløse Søren Pedersen

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold siger til sommer farvel til Søren Pedersen, hvis kontrakt med klubben udløber, mens afløseren allerede er fundet i Sverige. Som NORDJYSKE tidligere har kunnet berette - og som nu er sikkert - bliver det 21-årige Kristian Sæverås, der for nuværende spiller i HK Malmø. Den unge nordmand kommer til sommer på en 3-årig kontrakt. Det meddeler klubben i en pressemeddelelse.

- Vi er meget tilfredse med, det er lykkedes os at hente en så dygtig målmand. Han har allerede vist rigtig flot spil i først Bækkelaget og sidenhen Malmø. Det er uden tvivl en meget spændende spiller med et stort potentiale, vi får til klubben næste år. Vi har dermed også en stærk målmandsduo på plads til næste sæson bestående af Sæverås og Aggefors, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, ifølge pressemeddelelsen.

- Det betyder samtidigt et farvel til Søren Pedersen efter indeværende sæson. Vi har været og er glade for Sørens indsats i Aalborg Håndbold, men i fællesskab har vi valgt at stoppe samarbejdet efter denne sæson.

Den unge nordmand ser især frem til stemningen i Aalborg og at spille med i toppen af dansk håndbold.

- Jeg er utrolig glad for denne mulighed og ser frem til at udvikle mit spil yderligere. Jeg glæder mig til at spille foran det store publikum i Jutlander Bank Arena og til at spille med om titler for Aalborg Håndbold, siger målvogteren.

Kristian Sæverås står noteret 3 A-landskampe for Norge og mere end 40 ungdomslandskamp og har i indeværende sæson i den svenske liga haft en redningsprocent på 39.