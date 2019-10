Norsk verdensstjerne sænkede Fortuna

FODBOLD:Det var ensidig forestilling, da de fire seneste års Champions League-vindere, Olympique Lyon, var på besøg i Hjørring i ottendedelsfinalerne af Champions League.

Franskmændene dominerede kampen fra start og sad fuldstændig på spil og chancer.

Opgøret havde lige rundet et kvarter, da den norske verdensstjerne Ada Hegerberg, startede målfesten for det franske storhold.

Forud for målet sprang bolden fra Sara Thrige i eget felt, og det førte til, at forsvarsspilleren begik en ulovlighed, der resulterede i et straffespark, som Ada Hegerberg sikkert sparkede ind bag Kelsey Daugherty.

Nordmanden var få minutter senere tæt på at fordoble sin måltotal, da hun på et hjørnespark dirigerede bolden på overliggeren.

Fortunas største mulighed i kampen kom godt midtvejs i første halvleg, da Caroline Møller og Sanni Franssi fik kombineret sig igennem i venstresiden, men den tværgående aflevering fra baglinjen blev blokeret og sparket væk af en Lyon-spiller.

Derefter var det Ada Hegerbergs angrebskollega Eugénie Le Sommer, som stjal showet i resten af halvlegen.

Hun kunne noget heldigt notere sig for franskmændenes andet mål, da et indlæg blev afværget af Kelsey Daugherty, men bolden endte i panden på Eugénie Le Sommer, der ikke, selv hvis hun prøvede, kunne undgå at heade bolden i mål.

Og kort før pausen kom Le Sommer igen på måltavlen, da hun scorede et regulært drømmemål. Lyon-spilleren tog et par træk ind i banen og krøllede bolden op i krydset uden chance for Kelsey Daugherty i Fortuna-målet, der ellers diskede op med flere klasseredninger undervejs.

Olympique Lyon fortsatte deres dominans fra anden halvlegs start, og der skulle da heller ikke gå mere en ni minutter, før Ada Hegerberg blev dobbelt målscorer. Hun kom først på et frispark og sendte via hovedet bolden i mål til 0-4.

Franskmændene virkede tilfredse, da de scorede det fjerde mål og spillede derfor med håndbremsen trukket. Det betød ikke, at Lyon ikke kreerede sig frem til muligheder, men en velspillende Kelsey Daugherty fik afvist flere gode forsøg fra Lyon-spillerne, der kan rejse hjem til Frankrig med en sejr på 4-0 forud for returopgøret om to uger.