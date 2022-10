Nu beder Thisted til at trække et storhold

FODBOLD:Thisted FC leverede tirsdag aften en gedigen overraskelse, da 2. divisionsklubben sikrede sig en plads blandt de sidste 16 i pokalturneringen.

FC Helsingør fra den næstbedste række blev sendt hjem med et 1-2-nederlag, så nu kan de for alvor drømme om et pokalbrag i Thisted.

- Mit ønske er, at vi får et rigtig stort hold nu. Et hold som Thisted kan ikke komme rigtig langt i pokalen, så jeg håber, at vi nu skal møde et af de hold, der for alvor betyder noget i dansk fodbold. Det ville være godt for byen, og det ville være godt for klubben, hvis vi kan få en modstander, der kan være noget økonomi i. Om det så er FCK, Brøndby, FC Midtjylland eller et lokalopgør mod AaB, siger Thisted-træner Krzysztof Popczynski.

Han havde tirsdag aften set sit hold kæmpe pokaloverraskelsen hjem. FC Helsingør dominerede i store perioder, men Thisted FC og tomålsskytten Antonio Bustamante var skarpere foran mål.

- Jeg er mest tilfreds med vores arbejdsindsats og taktiske disciplin. Vi mødte et bedre hold, men jeg synes, at vi havde meget mere hjerte og var taktisk kloge. Jeg kan kun rose spillerne, for de holdt sig 100 procent til taktikken.

- Bustamante er vores profil, og man kan se, hvor meget han nyder at spille fodbold, men man skal huske, at han ikke er noget uden de andre. Vi vandt som hold, og så afgjorde han det med sine store individuelle kvaliteter, siger Krzysztof Popczynski.

Antonio Bustamante scorede begge mål i sejren over Helsingør. Arkivfoto: Torben Hansen

I den anden ende af banen stod der dog en mindst ligeså stor aktør i Thisted FC's pokaloverraskelse. Den sædvanlige reservemålmand Alexander Kostow har fået chancen for spilletid i pokalturneringen, og den tillid betalte han så rigeligt tilbage med flere store redninger tirsdag.

- Jeg gik egentlig ind til kampen uden de store forventninger, men jeg håbede da på, at jeg kunne få vist holdkammerater, klubben og tilskuerne, hvad jeg er lavet af. Det lykkedes heldigvis.

- Der er mange dage, hvor min rolle er at støtte op om holdet, og det gør jeg med glæde, men det var rart at komme af med nogle frustrationer og få spillet noget fodbold, siger Alexander Kostow.

Krzysztof Popczynski lover, at Alexander Kostow også får chancen i ottendedelsfinalen, og målmanden håber, at han kan få lov til at stå over for en af dansk fodbolds sværvægtere.

- Ja, det gør jeg, selv om det også kunne være sjovt at møde et lavere rangeret hold og have en bedre mulighed for at komme en runde videre, men det kunne være fedt at komme op imod en af de store, siger Alexander Kostow.

Ottendedelsfinalerne afvikles fra 8.-10. november.