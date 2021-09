Nu er der kommet en afklaring på Vendsyssels afbrudte kamp

FODBOLD:I kølvandet på Wessam Abou Alis kollaps på banen efter 60 minutters spil i lørdagens kamp mod Lyngby har der hersket tvivl om, hvorvidt kampen skulle spilles til ende, spilles færdig eller spilles helt om.

Nu har DBU fundet frem til, at kampen som ventet skal genoptages fra det minuttal, som den blev afbrudt. Det betyder, at der rundt regnet resterer en halv times spil, som man skal have presset ind i kampkalenderen på et eller andet tidspunkt.

Det betyder endvidere, at Vendsyssel FF skal spille kampen til ende med 10 spillere på banen, da Tiemoko Konate blev fejlagtigt udvist for hands i eget felt tidligere i kampen. DBU har i forlængelse af den episode afgjort, at Konate ikke tildeles karantænepoint. I det hele havde Vendsyssel god grund til at være utilfreds med kampens dommerkendelser, fordi man også fejlagtigt fik annulleret et mål for offside i første halvleg - en scoring, der ville have bragt Vendsyssel foran 2-0.

Den manglende medgang i dommerkendelserne blev dog skubbet godt og grundigt i baggrunden, da Wessam Abou Ali faldt om på banen og efterfølgende blev hentet i ambulance. Han har det dog godt og besøgte tirsdag Vendsyssels træning i Vrå.

De to hold har endnu ikke afklaret, hvornår man spiller kampen til ende.