Nu er der nyt om AaB-transfer: Økonomien er på plads

FODBOLD:Efter et længere forhandlingsforløb er AaB tæt på at være i mål med en ny spiller til superligaholdets offensiv.

Sportschef Inge André Olsen fortæller, at den bebudede transfer ikke bare lever - men også er kommet over en vigtig hurdle.

- De personlige betingelser er faldet på plads, og vi er enige om en aftale for 1,5 år. Nu er det kun logistikken og et lægetjek, der skal falde på plads. Der har været en del rejseudfordringer, men det er min forhåbning, at vi i løbet af få dage kan få vedkommende til Aalborg og præsentere ham.

Inge André Olsen vil ikke kommentere på vedholdende rygter om, at den nye spiller er identisk med den 28-årige spanier Rufo Herráiz, der er transferfri - men senest har spillet under den nuværende AaB-træner Martí Cifuentes i norske Sandefjord.

- Men det er en spiller, der kan dække flere positioner og som derfor er ekstra værdifuld for vores trup. Ikke mindst, fordi vi til sommer vil skære ned på det samlede antal af spillere i truppen. Det ville vi jo egentlig allerede have gjort her i januar, men der var spillere, der selv sagde nej, fortæller AaB's sportschef.

Som udgangspunkt leder AaB ikke efter flere unge spillere til truppen, for med tilgangen af spillere som Marcus Hannesbo fra egne rækker og Anosike Ementa fra FC Helsingør, føler Inge André Olsen, at der er styr på fødekæden.

- Nu har vi nok unge spillere til, at vi troværdigt kan sige, at vi har talenter, der kan udvikles og sælges for gode transfersummer i de kommende år, fastslår nordmanden.