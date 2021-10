Nu er der nyt om billetsalget til Aalborg Frejas historiske Brøndby-kamp

FODBOLD:Siden amatørklubben Aalborg Freja trak Brøndbys danske fodboldmestre som modstander i fodboldens pokalturnering, har interessen været overvældende. Serie 1-klubben er blevet kimet ned af folk, der gerne vil købe billetter, og nu er der endelig nyt i sagen.

Opgøret, der på grund af interessen er flyttet ind på AaB's normale hjemmebane, Aalborg Portland Park, spilles 28. oktober kl. 18, hvor superligaklubben fra den københavnske vestegn kommer på besøg.

Tidligere har man kunnet se Aalborg Frejas kampe på syvende højeste niveau i dansk fodbold for en flad 20'er, men nu bliver der skruet lidt på tangenterne. Børn skal betale 50 kroner for at komme ind til 1/8-finalen mod Brøndby, mens voksne må hive 100 kroner op af lommen.

Aalborg Freja har til lejligheden lånt AaB's billetsystem, og det betyder, at interesserede kan købe sig adgang via superligaklubbens billetshop.

Hvis man er en af de mange spillere, er til daglig betaler kontingent i serieklubben, er der dog godt nyt. Alle medlemmer i Aalborg Freja kan nemlig få en billet kvit og frit - ved henvendelse på klubbens kontor fra mandag 11. oktober.