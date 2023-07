Nu er der plads til forstærkninger i AaB

HAMBORG:Den første måned i jobbet er primært gået med at slanke truppen, men nu er Ole Jan Kappmeier klar til at intensivere jagten på forstærkninger.

Det fortæller AaB's tyske sportsdirektør, efter at der søndag blev sagt farvel til Marcus Hannesbo og Milan Makaric.

Tidligere har spillere som Marco Ramkilde, Anosike Ementa, Iver Fossum, Nico Mantl og Kilian Ludewig forladt den AaB-trup, der i sidste sæson rykkede ned fra 3F Superligaen.

Indtil nu er den spanske venstre back Diego Caballo og den australske tredjemålmand Max Vartuli de eneste tilgange, mens Tim Prica er retuneret efter et endt lejeophold.

- Jeg er ret sikker på, at vi er ved at være det antal, vi gerne vil være. Hvis der opstår nogle interessante muligheder for at bringe spillere ind, kan vi se på det. Vi har ikke gjort så meget på den front endnu, men vi kigger selvfølgelig hele tiden efter spillere, der kan forstærke os, siger Ole Jan Kappmeier.

Lørdag skrev det svenske medie Fotbollskanalen, at AaB har en aftale på plads med den svenske midtbanespiller Melker Widell, der er på kontrakt hos Landskrona Bois i den næstbedste svenske række.

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det er en spiller, vi kender, men vi kender jo de fleste spillere i Skandinavien. Da jeg læste artiklen, var det ikke et ukendt navn for mig, siger Ole Jan Kappmeier.

Sikkert er det, at den 21-årige svensker udfylder en af de pladser, som AaB er på udkig efter forstærkninger til. Ifølge Nordjyskes oplysninger har AaB primært sat jagten ind på forstærkninger til den centrale midtbane, men også en målmand er på ønskelisten.

For Marcus Hannesbo og Milan Makaric var der til gengæld ikke nogen fremtid i AaB, og derfor blev de søndag sendt til henholdsvis Vendsyssel FF og bosniske FK Borac Banja Luka. Førstnævnte skifter på en permanent aftale, mens sidstnævnte lejes ud.

- Vi vidste, at vi havde en stor trup, så vi har været åbne og ærlige over for de spillere, der ikke havde udsigt til meget spilletid. Hannesbo er en ung fyr, der har behov for meget spilletid, og det kunne vi ikke tilbyde.

- For Makaric er det godt at blive lejet ud, så han kan få noget spilletid og begynde at score mål igen, siger Ole Jan Kappmeier.