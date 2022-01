Nu er det officielt: Cifuentes vinker farvel til AaB

FODBOLD:Ugers spekulationer om Martí Cifuentes' fremtid er nu forbi. Den spanske fodboldtræner er nemlig fortid i AaB om ganske kort tid.

Senest 1. marts er den 39-årige Cifuentes nemlig cheftræner i svenske Hammarby. Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Den endelige slutdato for Cifuentes' arbejde i AaB er dermed flydende, men ligeså snart AaB har en afløser på plads, vil Cifuentes være fortid i den nordjyske fodboldklub.

Med spekulationerne om CIfuentes' fremtid ude af verden, kan nye spekulationer om AaB's fremtidige cheftræner begynde. Her har navne som Thomas Thomasberg, Lars Friis og Cifuentes' forgænger Jacob Friis været nævnt.

Martí Cifuentes nåede dermed at stå i spidsen for AaB i cirka et år. Han tiltrådte 1. januar 2021, da han kom til klubben fra norske Sandefjord.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her