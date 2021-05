Nu er det officielt: Michael Kryger forlader Hobro

I de seneste syv år, har Michael Kryger være ansat som assistenttræner i Hobro IK, og efter Peter Sørensens farvel overtog Michael Kryger cheftrænerposten midlertidigt. Det skriver den himmerlandske klub i en pressemeddelelse.

Michael Kryger og resten af trænerteamet sikrede herefter Hobro IK endnu en sæson i 1.division.

Bestyrelsen i Hobro IK har nu besluttet at gå en anden vej, i forhold til cheftrænerposten, og efter samtale med Michael Kryger er der derfor enighed om at gå hver til sit.

Peter Christensen, formand i Hobro IK, forklarer:

- Da Peter Sørensen valgte at sige farvel, steppede Michael Kryger op og overtog midlertidigt tøjlerne i Hobro IK. Det var ikke en nem opgave, så vi har stor respekt for at Michael tog kampen op og kørte sæsonen færdig. Vi har efter sæsonens afslutning, arbejdet på at finde en ny cheftræner til Hobro IK og i den forbindelse undersøgt forskellige muligheder og konstellationer. Efter samtale med Michael Kryger, er vi blevet enige om at stoppe samarbejdet og på denne måde starte på en frisk.

Michael Kryger udtaler følgende:

- Jeg har været rigtig glad for min tid i Hobro IK og når jeg kigger tilbage på min tid i klubben, er det med stolthed. I mine syv år har jeg haft mange store oplevelser, vi har været fem sæsoner i Superligaen, én oprykning og så den seneste sæson, hvor vi sikrede endnu en sæson i 1.division. Nu er det tiden at jeg skal prøve noget nyt og der er ingen sure miner fra min side.

Hobro IK takker Michael Kryger for den store arbejdsindsats han har leveret i Hobro IK og ønsker ham alt held og lykke i fremtiden.