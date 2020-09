Nu er kassen smækket i i Hobro: - Vi skal overpræstere, hvis vi skal rykke op

FODBOLD:Hobro IK tager torsdag hul på jagten på en hurtig returbillet til 3F Superligaen, når nedrykkerne sparker gang i sæsonen i 1. division med en hjemmekamp mod Viborg.

Men arbejdsbetingelserne er besværlige for himmerlændingene. Siden sidste sæson har stamspillere som Jesper Rask, Rasmus Minor og Emmanuel Sabbi sagt farvel, mens Jesper Bøge, Oliver Thychosen og Pål Alexander Kirkevold er skadede. Dertil kommer, at torsdagens kamp bliver uden den karantæneramte duo Edgar Babayan og Imed Louati.

- Jeg har været tilfreds med det, jeg har set i træningerne og i kampene i opstarten, men når vi gør boet op, må vi samtidig være ærlige og sige, at der er rigtig mange spillere, som vi godt kunne tænke os at bruge, men ikke kan.

- Edgar og Imed er klar, men må vente lidt, men Bøge har været skadet i relativ lang tid, så der går et stykke tid, inden han er kampklar igen, og Oliver og Pål er begge langtidsskadede, så det lysner jo ikke umiddelbart, siger Hobro-træner Peter Sørensen.

Til- og afgange i Hobro IK Tilgange: Thomas Enevoldsen (lejet i Orange County), Hugo Andersson (lejet i Malmø FF), Tobias Salquist (Lillestrøm), Mostafa Maarouf (hentet på AGF's U19-hold), Frederik Brandt Jørgensen (egne rækker), Mads Freundlich (egne rækker), Frederik Elkær (egne rækker), Christian Hørby (egne rækker) Afgange: Emmanuel Sabbi (OB), Rasmus Minor (klubløs), Brandon Onkony (FC Helsingør), Nicholas Gotfredsen (klubløs), Jesper Rask (karrierestop), Mathies Skjellerup (VSK Aarhus), Hamse Hussein (klubløs) VIS MERE

For at gøre ondt værre er Hobro-holdet blevet yderligere decimeret af, at himmerlændingene som følge af en administrativ fejl ikke har fornyet amerikanske Christian Cappis' arbejdstilladelse, hvorfor han heller ikke er til Peter Sørensens rådighed.

- Det er nok bedst, at jeg ikke siger mere om den sag, end jeg allerede har gjort, er Hobro-trænerens eneste kommentar til, hvordan han har modtaget den nyhed.

Den manglende bredde blev der gjort lidt ved, da den tidligere Silkeborg-forsvarer Tobias Salquist onsdag blev præsenteret på en kontrakt frem til nytår. Tidligere er forsvarsspilleren Hugo Andersson og angriberen Thomas Enevoldsen kommet til Hobro på lejeaftaler, men derved stopper det formentlig også.

- Jeg tror, at vi har foretaget os det, vi kan. Vi er blevet meddelt fra øverste myndighed, at budgettet ikke må overskrides, og at vi må klare os med det, vi har, og det bliver svært, siger Peter Sørensen.

Den nye sæson i Nordicbet Ligaen byder på en ny turneringsstruktur. Efter et grundspil på 22 runder opdeles rækken i et slutspil og et nedrykningsspil med seks hold i hver. De to bedste hold rykker op, og der bliver formentlig kamp om de sjove placeringer.

- Vi er rykket ned sammen med to hold (Esbjerg og Silkeborg, red.), der ligesom os ikke var dygtige nok til at blive i Superligaen, men økonomisk er de bedre polstrede. Vi ligger blandt de fem-seks hold, der bruger færre penge end Esbjerg, Silkeborg og Viborg, men samtidig er der et par klubber, der er svære at vurdere.

- Når Fremad Amager kan have et underskud på 25 millioner, uden at det betyder noget, vidner det om en fed tegnedreng, og Helsingør har også mange penge at lege med. Vi er ikke bange for at tage den kamp op, men sandheden er også, at vi står godt, når vores bedste 10-12 spillere er klar til at spille. De næste i rækken er både meget unge og uprøvede, konstaterer Peter Sørensen, der den økonomiske virkelighed til trods kun har et succeskriterie for sæsonen.

- Jeg kommer ikke til at være tilfreds med andet end en oprykning, men skal det lykkes, skal vi overpræstere ligeså meget, som vi skulle for ikke at rykke ud af Superligaen, siger Peter Sørensen.