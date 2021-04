Nu er salget åbent for alle AaB-fans: Så mange billetter er tilbage mod OB

FODBOLD:Superligaordningen bliver fra 21. april genindført, hvilket betyder, at AaB kan lukke cirka 3750 tilskuere ind til onsdagens hjemmekamp mod OB.

I første omgang var det sæsonkortholderne, som havde førsteret til at booke billetter, men mandag klokken 12.00 åbnede AaB for billetsalget for alle.

AaB havde mandag klokken 14.00 afsat omkring 2500 billetter. Der er derfor godt 1200 billetter tilbage til OB-kampen.

- Det går planmæssigt med salget af billetter, og vi forventer at kunne melde alt udsolgt.

- Vi ser frem til, at så mange som overhovedet muligt kommer og fejrer genåbningen ved at skabe en god stemning på stadion, som vi har hungret efter i lang tid, lyder det fra AaB's adm. direktør, Thomas Bælum.

AaB-direktøren fortæller, at klubben har haft travlt med at få klargjort Aalborg Portland Park til igen at kunne tage imod tilskuere.

- Der er en masse ting, som vi skal nå at gøre klar på stadion, for den her genåbning kom nok lidt hurtigere, end vi lige havde regnet med. Så vi har travlt de her dage, men vi skal nok nå det, siger han.

Thomas Bælum ser frem til, at fansene vender tilbage på stadion, for det bliver lærerig erfaring frem mod, når superligaklubberne igen kan huse fyldte tribuner.

- Vi kan drage stor nytte af den træning, som vi får i at få folk tilbage på stadion. Der er en masse restriktioner, som vi skal efterleve, og det bliver en god læring frem mod efteråret, hvor vi formentlig får en fuld genåbning, lyder det fra Thomas Bælum.