Nu er sportschef tilfreds med AaB's trup: Midtbanespiller vil bide sig fast

FODBOLD:AaB har i den seneste uges tid sagt farvel til tre spillere, og dermed er målsætningen om at slanke truppen blevet indfriet.

Oliver Klitten og Robert Kakeeto er blevet udlejet til henholdsvis Helsingør og Middelfart, mens serbiske Vladimir Prijovic er taget til FK Napredak Krusevac i hjemlandet på en permanent kontrakt, så sportschef Inge André Olsen er nu tilfreds med truppens størrelse.

- Vi er det antal, vi skal være nu. Vi synes, at vi har en stærk trup, men vi var for mange spillere, siger Inge André Olsen.

Oliver Klitten og Robert Kakeeto er begge blevet udlejet i deres sidste kontraktår og må derfor regnes som færdige i AaB, der i onsdags så kunne fortælle, at Vladimir Prijovic var blevet solgt til FK Napredak Krusevac.

Umiddelbart indbringer handlen dog ikke nogen indtægt for AaB.

- Nej, det gør den ikke. Vi har lavet en transferaftale, men det handler om, at vi har sikret os nogle rettigheder, i forhold til hvad der sker i fremtiden.

- Prijo var en case, hvor vi ikke kunne tilbyde ham så meget mere. Han kan ikke spille på U19-holdet længere, så det var fornuftigt for begge parter at skilles, og det var godt, at det løste sig. Det har taget lidt lang tid, fordi der var flere interesserede klubber, og der er også nogle politiske årsager til, at det ikke er sket før, siger Inge André Olsen.

Tidligere på sommeren udlejede AaB også Marcus Hannesbo til AC Horsens, og dermed er midtbanespilleren Jeppe Pedersen den eneste tilbageværende af de spillere, der denne sommer vendte tilbage til AaB efter endt lejemål i andre klubber.

Den 21-årige vendelbo satser på at blive.

- Indtil videre er mit mål at blive i AaB. Der er stor konkurrence på midtbanen, men jeg føler også, at det er ved at være tidspunktet, hvor jeg skal slå til i AaB, siger Jeppe Pedersen, der i sidste sæson var udlejet til Vendsyssel FF og foråret forinden spillede i Skive på en lignende aftale.

Inge André Olsen regner heller ikke med et nyt lejemål for midtbanespilleren.

- Det er op til Jeppe, hvad der skal ske. Han har gjort det godt i opstarten, og fortsætter han med at bygge på, vil det svar give sig selv. Det er nogle gange sådan, at nogle spillere er utålmodige i forhold til spilletid, og i sådan en situation skal vi altid være fornuftige og se på, hvad vi kan gøre.

- Men jeg tror, at Jeppe er glad for at være i AaB. Han arbejder stenhårdt hver dag, og det skal han bare fortsætte med, siger Inge André Olsen.

Og Jeppe Pedersen er klar til at kæmpe for sin plads i AaB.

- Jeg synes, at jeg har haft en rigtig god opstart. Vi er begyndt at spille en ny formation, som passer mig rigtig godt, så alt i alt har det været godt at komme tilbage.

- Jeg har talt med Lars (cheftræner Lars Friis, red.) og de andre trænere, og de siger også, at de synes, at jeg er kommet godt tilbage. Jeg synes også selv, at jeg har udviklet mig rigtig fint i Vendsyssel sidste år, og trænerne er heldigvis også positive og kan se, at jeg har udviklet mig på de punkter, vi har haft fokus på, siger Jeppe Pedersen.

Jeppe Pedersen (th.) har fået positive tilbagemeldinger fra AaB's trænerstab for hans præstationer i opstarten. Arkivfoto: Lars Pauli

Trods de gode tilbagemeldinger fra trænerstaben blev midtbanespilleren dog fravalgt til truppen til sidste søndags superligakamp mod FC København.

- Der er hård kamp om pladserne, så nogle gange vil jeg være med og andre gange ikke. Det slår mig ikke ud, så jeg kommer til at kæmpe videre, siger Jeppe Pedersen.

Nu da han formentlig er færdig med at leje spillere ud, bliver opgaven en anden for Inge André Olsen med godt en måned tilbage af transfervinduet.

- Der kommer også til at ske ting i den sidste måned. Det kan være, at vi sælger en spiller, og det skal vi være forberedte på. Vi skal have afløseren klar, hvis det sker, og det arbejder vi kontinuerligt med, siger Inge André Olsen.

Dertil kommer, at de to klubløse offensivspillere Ali Almosawe og Marco Ramkilde stadig træner med i AaB.

- Ali blev desværre skadet op til vores træningslejr i Polen, så han ikke kunne vise sig frem dernede. Han er skadesfri nu, og derfor har vi en mulighed for at se ham igen. Vi kommer til at træffe en beslutning om, hvad der skal ske en af de næste dage.

- Ramkilde har været meget skadet og er en anden case. Det er en gammel AaB-dreng, der ikke har en klub, og derfor hjælper vi hinanden. Hvis det går godt, må vi se, hvad der sker, siger Inge André Olsen.