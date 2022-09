Nu er startskuddet gået til 100 Miles

NYKØBING: Morsingboerne var stået tidligt op lørdag morgen for at sende deltagerne i årets 100 Miles Mors godt af sted fra Kirketorv i Nykøbing.

Der blev trakteret med gratis rundstykker og morgenkaffe, mens Tørfisk sørgede for at skubbe stemningen nogle grader opad.

Hen mod kl. 9 begyndte flere løbere og pårørende at fylde pladsen, og her blev de officielt budt velkommen af borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

- I vil opleve den lokale gæstfrihed, for 100 Miles er virkelig en begivenhed, som Mors har taget til sig, sagde borgmesteren, der i samme ombæring sendte en tak til de frivillige, sponsorer og selvfølgelig løbeklubben Pinen og Plagen, der arrangerer.

- Hav et rigtig godt løb og pas så godt på jer selv derude på ruten, sluttede borgmesteren.

Morsingboerne var mødt talstærkt op, og Tørfisk sørgede for fællessang på torvet. Foto: Camilla Gade

Herefter overtog dagens speaker Michael Dahlgaard mikrofonen, og præsentationen af løberne kunne gå i gang. Ved navneopråb skulle hver af de startende en tur op på scenen til klapsalver for at placere deres navn på løbstavlen.

Kl. 9:30 sharp blev løbet skudt i gang, og 100 Miles-deltagerne kunne bevæge sig ud på to omgange á en kilometer rundt i Nykøbing, anført af lokale Jacob Justesen fra Sundby Mors. Her stod publikum tæt for at heppe, og deltagerne får i den grad brug for god energi, når de nu skal tilbagelægge 160,9 km.