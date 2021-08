Nu får decimeret Aalborg-mandskab snart forstærkning - af velkendte navne

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold har været aktivt i gang med træningen i de seneste to uger. Siden første dag tilbage på træningsbanen har holdet spillet to træningskampe mod henholdsvis Lugi HF og Skanderborg Aarhus Håndbold, som begge blev besejret.

De første takter har været til stor glæde for direktør Jan Larsen.

- Jeg synes, det har været helt okay. Sidste år startede vi med at tabe de to første træningskampe med seks og otte mål, så hvis man bare kigger på det, så er det selvfølgelig bedre resultatmæssigt, griner han.

- Der har været rigtig fine takter, men også nogle ting, som skal forbedres, hvilket ikke er så mærkeligt, da de fire bagspillere, vi har haft til rådighed, ikke har spillet med hinanden før. Så der er noget timing og indbyrdes forståelse, som kommer med tiden.

Indtil videre har klubben været uden størstedelen af sine OL- og landsholdsspillere, der nu stille og roligt tilslutter sig truppen, hvilket også glæder Jan Larsen.

- Vi har, som situationen er nu, været uden mange spillere, hvilket gør, at vi har trukket mange veksler - både til træning og kamp - på de få resterende spillere. Det er jo fantastisk at have spillere med på OL og U-landsholdene. Det er vi stolte af, men det er klart, at det giver noget støj på startforberedelserne.

- Vi glæder os til, at de spillere nu dropper lidt ind igen. Nu kom Sebastian Barthold med forleden i Skanderborg. Både Kristian Bjørnsen og Aggefors (Mikael, red.) har deltaget i styrketræningen i dag, og i starten af næste uge får vi Felix (Claar, red.), Lukas (Sandell, red.) og Mølgaard (Henrik, red.) tilbage igen, hvilket vi også har behov for, så vi kan nå at blive spillet ordentlig sammen inden sæsonstart, forklarer han.

Efter klubben måtte aflyse sin træningslejr til Norge på grund af de strikse norske corona-restriktioner, spiller de i stedet kampe i den kommende weekend mod TTH Holstebro i Fjerritslev og SC Magdeburg i Vrå.

- Nu har vi to stærke modstandere i weekenden, hvor vi selvfølgelig går efter at vinde, men samtidig er vi ikke interesseret i at få nogle skader, så det er en balance mellem, hvor meget vi kan presse dem og samtidig sikre os, at vi ikke overbelaster nogen.

Når holdet er fuldendt i næste uge, skal fansene ikke forvente, at der kommer yderligere spillere til inden sæsonstarten.

- Det her er den endelige trup. Den, vi har nu, bliver der ikke ændret på. Vi er godt tilfredse med truppens størrelse. Både i forhold til kvaliteten og bredden. Vi har selvfølgelig en Sebastian Henneberg, der desværre er langtidsskadet, og som ikke kommer i omdrejninger i det næste lange stykke tid, men ellers har vi 16 seniorspillere på kontrakt og to U19-spillere derudover, understreger Jan Larsen.