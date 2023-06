Nu får Hiljemark tid til at bygge sit eget AaB-hold

AALBORG:Oscar Hiljemark var en meget fåmælt udgave af sig selv, da han skulle forholde sig til AaB's nedrykning efter den skæbnesvangre kamp mod Silkeborg i begyndelsen af juni. Smilet var heldigvis vendt tilbage på svenskerens ansigt, da han kunne byde sin spillertrup velkommen tilbage fra ferie.

- Det er fantastisk at være tilbage. Vi ved alle, hvad vi har været igennem, men nu er det en ny sæson med nye muligheder. Jeg får mulighed for at bygge noget fra scratch. Det var lidt svært at gøre tidligere. Det ser jeg meget frem til.

Nu venter der en anderledes hverdag i landets næstbedste række, og et af de store spørgsmål er, hvordan og hvor godt AaB bliver i stand til at vænne sig til livet i 1. division.

- Jeg er godt inde i 1. division, og hvad det er for en liga. Vi har lavet en ganske stor analyse af mine 10 kampe i ligaen og pokalkampene, og så har vi lavet en analyse af 1. division. Hvad der kræves af os, men også hvilken type fodbold, der spilles. Det har jeg ganske godt styr på, siger Oscar Hiljemark.

Fysioterapeut Simon Enevoldsen har her Rasmus Thelander under kærlig behandling på AaB's første træningsdag efter ferien. Foto: Lars Pauli

Med det analysearbejde og en analyseafdeling, der har sagt farvel til Lukas Babalola, er der ikke mange andre end Hiljemark selv til at lave den slags arbejde. Det har også kostet lidt på ferien, og det store spørgsmål er, hvor meget AaB-træneren reelt har holdt ferie?

- Ikke så meget. Det er sådan, det er, men vi skal videre.

Lang opstart

Onsdagen bød på fysiske målinger af AaB-spillerne, mens Hiljemark havde travlt med at afvikle diverse møder. Det er bemærkelsesværdigt, at AaB-truppen allerede er tilbage på anlægget. Det er med afstand den tidligste opstartsdato i 1. division, hvor flere af holdene først møder ind i næste uge eller om halvanden uge i enkelte tilfælde.

- Vi skal igennem en masse ting, og det er derfor, vi starter nu. Jeg tror, jeg deler ambition med spillerne, og hvis vi skal indfri de ambitioner, så skal vi igennem meget hårdt arbejde, siger Oscar Hiljemark, der føler, at udgangspunktet er ret godt.

- På kort tid synes jeg, at vi har udviklet en god struktur på holdet. Vi skal fortsat udvikle den og de andre dele, som vi har gjort godt, men vi har også andre ting, som vi skal blive meget skarpere på, men det er også de dele af spillet, som kræver lidt mere træning, så det får vi mulighed for nu, siger AaB-træneren.

Rasmus Thelander var tilbage i fin fysisk forfatning, da han skulle testes. Foto: Lars Pauli

En del af opstarten bliver fysisk betonet. AaB-spillerne kan se frem til at blive målt og vejet i forhold til den fysiske formåen, som bliver et pejlemærke.

- Vi skal tage nogle skridt rent fysisk. Vi har en fantastisk fysisk træner, men jeg kommer også til at være med til at skrue på intensiteten. Nu har vi en chance for at bygge et lidt stærkere fysisk fundament, og det er et fælles arbejde mellem alle i trænerstaben og spillertruppen, siger Hiljemark.

AaB-træneren sværgede i forårets kampe til 4-3-3, og det bliver også den foretrukne formation i fremtiden.

- Vi kommer ikke til at ændre formation. Vi har det udtryk, som vi gerne vil have. Der kommer nogle taktiske justeringer og nogle nye taktiske tiltag, men det taktiske udgangspunkt vil være det samme.

AaB spiller sin første træningskamp mod Vendsyssel FF 30. juni. Den kan du se på nordjyske.dk, hvor vi streamer kampen.