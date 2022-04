Nu har AaB's udskældte bane fået kniven

FODBOLD:I denne uge rullede entreprenørmaskinerne ind på den bane, hvor AaB's superligaspillere plejer at træne. Maskinerne er gået i gang med at skrælle det øverste lag af græsset, og derfor har cheftræner Lars Friis' udvalgte sat deres støvler på banen for sidste gang i denne sæson.

- Banen skal rehabiliteres med nyt græs, så den forhåbentligt er i god stand, når vi midt i juni starter træningen op efter sommerferien, siger sportschef Inge André Olsen.

Se dronevideo nederst i artiklen

Spillerne blev midt i marts sluppet løs på træningsbanen foran Børge Bach Huset på AaB's anlæg, og lige siden har de bandet og svovlet over underlagets elendige forfatning.

- Vi har gennem længere tid haft en dialog med Aalborg Kommune om, at banen skal forbedres, og vi valgte at starte træningen tidligt op på den - vel vidende, at vi så hurtigt ville smadre den. Til gengæld kan den så blive gravet op nu og nå at være klar til første træningsdag efter sommerferien, fortæller Inge André Olsen.

Maskinerne arbejder lige nu på højtryk for at få en ny og bedre bane klar til AaB-spillerne efter sommerferien. Foto: Martin Damgård

Frem mod sæsonafslutningen 22. maj er superligaspillerne derfor henvist til at træne på to af yderbanerne på klubbens anlæg i Aalborg Øst.

- De er blevet passet på indtil videre i år, så det er de bedste træningsbaner, vi har lige nu på Hornevej, og de er en klar opgradering i forhold til den bane, spillerne hidtil har trænet på, forklarer sportschefen.

Mens AaB-spillerne kan se frem til igen at have plant græs under fødderne efter sommerferien, så har superligaklubben stadig en stor udfordring i vinterhalvåret. Her har holdet de seneste to vintre været henvist til to nyanlagte kunstgræsbaner i Gistrup, da klubbens egne kunstgræsbaner efterhånden er nedslidte og forældede.

AaB's træningsbane får kniven