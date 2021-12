Nu har Jammerbugt-truppen fået løn

FODBOLD:De skulle have haft løn tirsdag, men den udeblev. Tirsdag eftermiddag kunne klubbens direktør Søren Als Christiansen fortælle til Nordjyske, at han forventede, lønnen ville falde senest tirsdag morgen, og det har vist sig at være tilfældet.

- Alle medarbejdere i Jammerbugt FC har modtaget deres løn nu. Overførslen er kommet på plads og alt er udbetalt, meddeler Søren Als Christiansen til Nordjyske.

Dermed er der kommet styr på lønnen. Nu kan klubben i stedet koncentrere sig om lørdagens vitale hjemmekamp mod Fremad Amager. Kampen kan ende med at blive rykket til Hjørring på grund af vejret. Banen i Pandrup er nemlig ikke frostsikret, som det er tilfældet i Hjørring.