Nu kan Aalborg Håndbold blive sluppet fri igen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard blev i torsdags testet positiv for coronavirus, men mandag har de danske mestre fået vished for, at smitten ikke har spredt sig.

Mandag var sjettedagen for holdkammeraternes seneste kontakt med Henrik Møllgaard, og det var dermed dagen, hvor Aalborg-spillerne skulle igennem den sidste test, der skulle afgøre, om Aalborg-truppen må samles igen.

- Jeg har lige fået besked fra kontoret om, at alle er testet negative, så nu er planen, at vi indkalder til træning i eftermiddag klokken 16. Så kan vi lige nå at røre bolden, inden det går løs i morgen mod Ringsted, fortæller cheftræner Stefan Madsen.

På grund af Henrik Møllgaards positive test har Aalborg Håndbold ikke trænet siden onsdagens sejr over Skjern. Tirsdagens kamp ude mod Ringsted er den næstsidste opgave i grundspillet. Kampen bliver uden Henrik Møllgaard, der stadig er i isolation.