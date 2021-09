Nu kan Aalborg Håndbold endelig invitere til håndboldfest igen: - Det er helt fantastisk

HÅNDBOLD:Det er en længe imødeset begivenhed, når Aalborg Håndbold onsdag aften tager imod TMS Ringsted i sæsonens første hjemmekamp i HTH Herreligaen.

Det er nemlig første gang, siden covid-19 gjorde sit indtog i danskernes hverdag i marts 2020, at de forsvarende mestre endelig kan udnytte den fulde kapacitet i Jutlander Bank Arena igen.

- Det er helt fantastisk. Vi har brugt en masse ressourcer på nogle restriktioner, der har været forskellige fra gang til gang. Nu har vi heldigvis mulighed for at afvikle en håndboldkamp med det setup, vi gerne vil, så det glæder vi os meget til, siger Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen.

I foråret 2020 betød spredningen af coronavirus, at håndboldsæsonen blev afsluttet før tid, og da spillet blev genoptaget, var det uden tilskuere i hallerne, før det mod slutningen af sidste sæson blev muligt at lukke tilskuere ind i et begrænset omfang.

- Det har selvfølgelig været en frustrerende og fortvivlende tid, men vi er jo langt fra dem, der har haft det værst i den her svære tid. Vi er kommet godt igennem det takket være en fantastisk opbakning, så nu ser vi fremad. Nu kan vi tænke tilbage på den tid og glæde os over, at den er ovre, så vi igen kan give vores samarbejdspartnere, fans og spillere den oplevelse, vi gerne vil give, siger Jan Larsen.

Og nordjyderne er sultne efter at komme til håndbold igen. Sæsonkortene til Aalborg Håndbolds hjemmekampe er revet væk, og omkring 4000 tilskuere ventes at være på plads til onsdagens hjemmekamp mod TMS Ringsted.

- Det er en fuldstændig vanvittig interesse, og vi er desværre i den ulykkelige situation, at vi har rigtig mange folk på venteliste, fordi vi har nået grænsen for, hvor mange sæsonkort vi kan sælge. Det er brandærgerligt, men derfor er det også ekstra dejligt, at vi fra næste sæson igen kan få udvidet kapaciteten. Det giver os mulighed for at tilfredsstille nogle flere af vores fans, og det er også, derfor vi selv investerer i det, siger Jan Larsen med henvisning til den planlagte udvidelse af Jutlander Bank Arena, hvor tilskuerkapaciteten udvides fra 5000 til 6000.

Aalborg Kommune har til formålet afsat 7,5 millioner på næste års budget, mens Aalborg Håndbold selv bidrager med et beløb i samme størrelsesorden.

Inden da gælder det dog mødet med TMS Ringsted, hvor Aalborg Håndbold skal revanchere premierenederlaget til SønderjyskE.

- Vi får en fantastisk opbakning på hjemmebane, så vi skal selvfølgelig blæse til angreb fra første fløjt. Vi skal på tavlen, for nu kommer kampene jo som haglbyger, siger Jan Larsen.