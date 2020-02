Nu kigger Hobro nedad i Superligaen

FODBOLD:Hobro IK gik den gale vej, da himmerlændingene søndag stod ved en skillevej i 3F Superligaen.

1-3-nederlaget hos SønderjyskE betyder nemlig, at holdet med al sandsynlighed i bedste fald kan ende som nummer 12 i grundspillet.

Med fem spillerunder tilbage er der nu otte point op til SønderjyskE og Horsens, der er holdene lige over Hobro.

- Vi får svært ved at hente SønderjyskE nu. Havde vi vundet, havde der kun været to point op til den 11. plads, der er væsentlig bedre at lande på. Den kunne vi have tilladt os at jagte med en sejr, men nu må vi korrigere vores approach, siger Hobro-træner Peter Sørensen.

11. pladsen er attraktiv, fordi man så vil komme i samme nedrykningspulje som nummer 14, hvor Silkeborg IF i øjeblikket blot har 10 point mod Hobros 17. Dermed havde der været gode chancer for at undgå den sidsteplads i nedrykningspuljen, der medfører direkte nedrykning.

Nu tyder meget på, at Hobro i stedet havner i pulje med Esbjerg, der i øjeblikket kun er et point bag Hobro. Bliver man nummer tre i sin nedrykningspulje i stedet for nummer fire, erstattes den direkte nedrykning af to playoffkampe om nedrykning.

- Vi havde håbet på for alvor at få snor i SønderjyskE. Det bliver svært nu, så nu handler det om, at vi skraber så mange point som muligt sammen i resten af kampene, siger anfører Jonas Brix-Damborg.

For søndagens nederlag til trods handler det fortsat om at skabe det bedst mulige udgangspunkt før nedrykningsspillet.

- Nu må vi koncentrere os om at holde Esbjerg og Silkeborg under os, konstaterer Peter Sørensen.