Nu kommenterer AaB's sportschef på trænersituationen: Det handler om penge

FODBOLD:Torsdag morgen gik Randers FC offensivt ud og meddelte, at forhandlingerne om at lade cheftræner Thomas Thomasberg skifte til AaB, var afsluttet uden resultat.

Aalborgensernes sportschef tager den udmelding afslappet og understreger, at man stadig har gang i en spændende rekrutteringsproces.

- Det har stået på i 10 dage nu, og som en professionel fodboldklub har vi naturligvis flere kandidater på bordet og kører nogle parallelle forløb. Så vi har på ingen måde spillet alle vores penge på én hest, siger Inge André Olsen.

Nordmanden har ikke den store lyst til at gå i detaljer omkring Thomasberg og Randers.

- De mennesker, som vi snakker med, skal kunne stole på, at vi holder fortroligheden. Jeg ved ikke, hvorfor Randers har haft et behov for at kommentere på dialogen omkring Thomasberg, men det hele er jo et meget taktisk spil, og jeg vil da mene, at han stadig står på vores blok.

Sportschefen lægger ikke skjul på, at det i den sidste ende er et spørgsmål om kroner og ører, i forhold til om man kan lande den kandidat, man ønsker.

- De forskellige navne, vi har på blokken, er overvejende på kontrakt i andre klubber, og det gør, at vi er nødt til at køre flere forhandlingsspor samtidig. I den sidste ende står og falder det jo ofte på pengene - i forhold til at lande en aftale, siger Inge André Olsen.