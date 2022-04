Nu ligner tidligere AaB-anfører sig selv igen efter VFF-skifte

HJØRRING:Daniel Mortensen har haft en relativt begivenhedsrig sæson. Først skiftede han tilværelsen som anfører på AaB's U19-hold ud med en plads i Jammerbugts trup, men da opbruddet ramte klubben i løbet af vinterpausen, var Daniel Mortensen en af de spillere, der blev løst fra sin kontrakt, eller det troede han.

- Det viste sig faktisk, at jeg ikke var blevet løst fra min kontrakt, som jeg ellers gik og troede. Det betød, at jeg ikke kunne spille forårets første kampe for Vendsyssel, fordi der lige skulle gå nogle ting i orden, siger Daniel Mortensen, der har fået styr på sine kontraktforhold. Det betyder, at han har spillet en masse minutter i de seneste kampe for VFF, hvilket han er sluppet godt fra.

- Det har været nemt at falde ind i spillestilen. Der er et klart koncept, som i virkeligheden minder meget om det koncept, jeg var vant til fra ungdomstiden i AaB. Aggressivt pres går i hvert fald igen. Generelt føler jeg, at jeg nu ligner den bedste udgave af mig selv. Det var ikke tilfældet i slutningen af min tid i Jammerbugt, siger Daniel Mortensen.

Uden at skulle tale dårligt om forholdene i Jammerbugt, så er der lidt mere ro på dagligdagen i Vendsyssel, og det kommer den unge forsvarsspiller til gode.

- Det er lidt af en kontrast. Det kan man roligt sige. I forhold til den sidste tid i Jammerbugt, så er det her noget helt andet. Vi har en stor stab og en trup med stor erfaring. Der er bare ro på over hele linjen, og det gør det noget nemmere at koncentrere sig om at spille fodbold, siger Daniel Mortensen.

Nu skal han tilbage på sin tidligere hjemmebane, og det er et møde, som han ser meget frem til.

- Det er spændende at skulle møde ens tidligere hold. Nu er der ganske vist ikke mange gengangere fra min tid i klubben, men det bliver stadig sjovt.

Det bliver med garanti sjovere for Daniel Mortensen og VFF, hvis man kan gentage kunststykket fra 12. marts, da man vandt 1-0 over Jammerbugt i Pandrup.

- Vi forventer ikke, at banen er ret god, så det kommer til at handle om at spille efter forholdene. Vi ved, at Jammerbugt har noget individuelt kvalitet, men vi skulle gerne have et bedre hold, og det skal gerne skinne igennem over 90 minutter. Hvis vi kan kopiere præstationen fra forrige kamp, så er vi meget godt tilfredse, siger Daniel Mortensen, der ved, at en sejr vil have enorm betydning.

- Målet er at komme hurtigt fri af nedrykning, og det vil tre point helt sikkert hjælpe meget til at kunne opfylde.

Der er kampstart klokken 14.