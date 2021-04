Nu sætter AaB-træner dato på anførerens mulige comeback

FODBOLD:Det er fire måneder siden, at AaB's Lucas Andersen sidst har spillet en fodboldkamp, men nu lysner det.

Superligaholdets anfører har gradvist optrappet træningen, og torsdag deltog han for første gang på 100 procent lige vilkår med holdkammeraterne. Dermed skulle det nu være ganske vist, at han har lagt den muskelskade, han pådrog sig i en pokalkamp mod B93, bag sig.

- Det så godt ud, så nu er det planen, at han fremadrettet træner fuldt med. Så må vi se, hvornår vi vurderer, at han er klar til at få minutter i Superligaen igen, siger cheftræner Martí Cifuentes.

Det eneste, spanieren afviser, er dog, at Lucas Andersen kan komme i spil for AaB til kampen i Lyngby på mandag.

- Men hvis han ikke mærker noget og fortsat kan træne fuldt med, så kan det måske være, at vi ser ham få nogle minutter mod Vejle (fredag 16. april, red.), vurderer spanieren.

Oscar Hiljemark spillede en god halv time mod OB før landskampspausen, men nu er svenskeren ude på ubestemt tid. Arkivfoto: Henrik Bo

Oscar Hiljemark var eneste AaB-spiller, der ikke trænede med torsdag, men det er stadig svært at få en reel vurdering ud af klubben omkring svenskerens situation.

- Jeg er ikke helt opdateret på, hvad situationen er med Oscar, men vores fysiske stab arbejder med ham for at lave en vurdering. Indtil videre kan jeg ikke sige noget konkret, lyder det fra Martí Cifuentes.

Oscar Hiljemark gjorde comeback i et kort indhop mod Vejle 14. marts og spillede en halv time i den efterfølgende runde mod OB. I landskampspausen startede han på banen i AaB's testkamp mod Silkeborg, men i pausen måtte han trække sig ud med en potentiel ny skade.