Nu skal en Björkstrand have hjemmebane i Aalborg: - Jeg er kommet hjem for at vinde guld

ISHOCKEY:Sig efternavnet Björkstrand, og det vil uvægerligt lede danske ishockeyfans' tanker hen på Herning Blue Fox.

Først og fremmest på grund af Todd Björkstrand, der i 80’erne, 90’erne og 00’erne som både spiller og træner gjorde sig selv til en legende i den midtjyske klub, men siden startede sønnerne Oliver og Patrick også deres succesrige ishockeykarrierer i samme klub.

På grund af sidstnævnte skal Björkstrand dog nu også forbindes med Aalborg Pirates, der havde held til at lokke Patrick Björkstrand med en fireårig kontrakt, da han denne sommer skulle vende hjem til Danmark efter mange år i udlandet.

- Der har da været nogle reaktioner på, at jeg har valgt Aalborg, og jeg forstår dem godt, men der er mange grunde til den beslutning, og jeg kunne tale længe om de overvejelser, der ligger bag.

- Navnet Björkstrand er jo primært forbundet med Herning på grund af min far. Jeg havde også selv en fin opvækst i Herning, men som jeg siger til folk, når de spørger til mit valg, er det jo efterhånden kun Daniel Nielsen af Herning-drengene, der ikke har spillet i en anden dansk klub, siger Patrick Björkstrand.

Todd Björkstrand blev fyret som cheftræner i Herning Blue Fox i 2017, og det har måske været en fordel for Aalborg Pirates nu.

- Hvis min far stadig havde været træner i Herning, havde jeg nok været mere tilbøjelig til at vælge dem, men omvendt er det også hårdt at have sin far som træner. Det kan godt være, at jeg alligevel havde tænkt, at jeg skulle prøve noget nyt, men nu er situationen, som den er, og jeg er virkelig glad for, hvordan det har flasket sig. Min mavefornemmelse omkring Aalborg er bare rigtig god.

- Aalborg Pirates har haft en topoprganisation de seneste år, faciliteterne i Gigantium er rigtig gode, og ambitionerne i klubben er høje. Samtidig er Aalborg en fed by, så det hele passer bare sammen. Jeg glæder mig rigtig meget til udfordringen, siger Patrick Björkstrand.

I Aalborg Pirates’ bliver han også holdkammerat med et par gamle kendinge i form af målmand George Sørensen og forward Thomas Spelling, som han spillede på hold med i Herning.

- Thomas har sagt rigtig mange gode ting om Aalborg, for han er meget glad for at være her, og det har selvfølgelig også haft en betydning for mit valg. Jeg kender også Ronny (sportschef Ronny Larsen, red.) ret godt, og vi har haft en rigtig fin dialog. Ronny har jo også været i Herning, selv om der nok er mange i Aalborg, der gerne vil glemme det, siger Patrick Björkstrand.

Den 29-årige center har siden farvellet til Herning i 2012 spillet i svensk, kroatisk, finsk, amerikansk, tysk og senest østrigsk ishockey, men nu var det tid til at vende hjem til Danmark.

- Jeg har spillet mange forskellige steder, så på den private front ville min kone og jeg gerne hjem til Danmark og få lidt stabilitet nu. Det har haft høj prioritet for os, så da muligheden for at komme til Aalborg opstod, passede det hele bare sammen på både den private og sportslige front, siger Patrick Björkstrand.

I sidste sæson måtte Aalborg Pirates nøjes med sølvmedaljerne efter en tabt finaleserie til Rungsted, men Patrick Björkstrand er kommet til Aalborg for at hjælpe piraterne op på det øverste trin af medaljeskamlen.

- Det er en tæt liga, og som jeg ser det, er der vel fem hold, der kan vinde guld, og vi er selvfølgelig blandt topkandidaterne i det felt. Jeg er kommet hjem for at jagte guldet, og selv om jeg ved, at det bliver svært, er det mit håb og min forventning, at vi kan gøre det. Jeg vil i hvert fald gøre mit for at hjælpe holdet, siger Patrick Björkstrand.