Nu skal Jammerbugt vinde næste kamp

HJØRRING:Transporten til udekampen i Hjørring havde været meget nem for Jammerbugt FC's Emil Nielsen. Hans forældre bor nemlig et stenkast fra stadion i Hjørring, så de 100 meter fra forældrenes hus, hvor Nielsen havde overnattet, var blevet tilbagelagt ganske let.

Helt så let gik det ikke i selve kampen, som Jammerbugt ellers dominerede i første halvleg. Alligevel endte det med et 1-4-nederlag. Længe var kampen ellers helt åben ved stillingen 1-1. Oven i købet med et Jammerbugt-hold, der havde været bedst i første halvleg.

- Det er ikke godt nok. Vi kom her for at få tre point. Det var også det vi gik efter ved 1-1. Vi kunne ikke bruge et point til så meget. Vi skulle have tre, så det er kritisk, at vi ikke fik point. Nu er det ret klart, at vi skal ud og vinde næste kamp, konstaterer Emil Nielsen, der sammen med Jammerbugt FC har en hjemmekamp mod Hobro om en uges tid.

Når det er sagt, så kan Emil Nielsen notere sig, at Jammerbugt FC trods nederlaget spillede en kamp, hvor det langt hen ad vejen ligeså godt kunne være blevet til tre point i stedet for nul.

- Vi spillede rigtigt, og vi spillede godt i første halvleg. Faktisk var de første 20 minutter af anden halvleg også godkendte fra vores side. Vi kørte Vendsyssel rundt i perioder. Men rent offensivt fik vi ikke helt skabt nok chancer, vi fik heller ikke slået nok indlæg eller presset helt hårdt nok på. Det blev bare ikke til nok, siger Emil Nielsen.

Mod kampens slutning dukkede et gammelt spøgelse op og generede Jammerbugt. De forsvarsmæssige udfordringer har været udtalte gennem hele sæsonen, og defensiven svigtede også ved flere af Vendsyssels fire mål.

- Det er mål, som ikke må opstå. Særligt i anden halvleg. Der kommer vi til at lave nogle store fejl. Det er sådan nogle, vi ikke må lave på det her niveau, siger Emil Nielsen.

- Vi satsede alt på at score til 2-1, og det skabte nogle huller bagude. Det var tydeligt, siger forsvarsspilleren, der prøver at finde lidt optimisme i det faktum, at Jammerbugt FC leverede en rigtig fin første halvleg, hvor især holdets centrale midtbane fandt gode løsninger.

- Det skal vi fortsætte i den næste kamp, og så handler det om, at vi får en god træningsuge, så vi kan vinde den næste kamp, for vi er nået til et punkt, hvor vi skal vinde nu, siger Emil Nielsen.

Jammerbugt FC har fem point op til Fremad Amager over stregen med fire kampe tilbage.