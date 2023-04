Nu sker det: Europas stærkeste mænd og kvinder indtager Thisted

THISTED:Nedtællingsuret på mesterskabets hjemmeside tæller ned. Fra 2. til 7. maj går det løs ved europamesterskaberne i styrkeløft i Thyhallen, hvor ca. 200 atleter og næsten 130 ledere fra 21 europæiske lande er klar til at dyste om titler og medaljer. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Afviklingen af mesterskabet er tildelt Danmark og Thisted Vægtrænings Forening, der fem gange tidligere har arrangeret internationale styrkeløft mesterskaber i Thisted med Thyhallen som perfekt ramme. Da foreningen fylder 40 år, er arrangementet, EEPC 2023, den perfekte fejring af foreningens fødselsdag.

Mesterskabet er opdelt i to sektioner. Sub-junior og junior løfter 2. til 4. maj mens Open klassen, den absolutte europæiske elite, løfter 5. til 7. maj.

Mellem de to sektioner afholder det Europæiske Styrkeløft Forbund deres årlige kongres d. 4. maj.

Deltagere og delegationer

EM´s største delegation kommer fra Ukraine. Ikke mindre end 49 atleter, trænere og ledere består den ukrainske delegation af, og de er stærkt repræsenteret i alle kategorier for både kvinder og mænd.

Danmark stiller også med et stort hold, heriblandt fire med lokal baggrund. I herrernes juniorklasse stiller Thisted Vægttrænings Forenings Benjamin Falgreen Andersen i 93 kg klassen, der løfter onsdag d. 3. maj. Benjamin er regerende dansk mester og nordisk mester fra 2021, og tilskrives størst chance for medalje i disciplinen Squat, men også i bænkpres.

Den tidligere Thisted-pige, Karen Thrige Andersen, som stiller op for Sportshøjskolen i Aalborg , er favorit til at vinde EM guld i juniorpigernes 84 kg klasse, når hun skal i konkurrence på samme dag, onsdag d. 3. maj. Karen er et af dansk styrkeløfts største talenter på kvindesiden, og for de som kender til styrkeløft, vækker det beundring at se Karen løfte 255 kg i disciplinen squat.

Open kategorien

I Open kategorien har den arrangerende klub to mand på det danske landshold. I 105 kg klassen, Patryk Bolek, indehaver af den danske rekord i dødløft i 93 kg klassen, 333 kg, og tilskrives størst chance for medalje i den disciplin. Landsholdskollegaen Nicki Lenz fra Aalborg er regerende verdensrekordholder i squat med mere end 400 kg og blandt guldfavoritterne, når 105 kg klassen lørdag d. 6. maj indleder kampen om medaljer.

Casper Futtrup, Thisted Vægttrænings Forenings danske mester og rekordholder i 120 kg klassen, skal i konkurrence på mesterskabernes sidste dag, søndag 7. maj. Der venter thyboen en opgave, hvor to ukrainere og en franskmand løfter mere end 1000 kg totalt. Men Casper Futtrup er i god form og har som mål at forbedre de danske rekorder i squat og total. Equipped styrkeløft er kendt for store overraskelser, da teknikken spiller en meget stor rolle, i forhold til klassisk styrkeløft, der primært er baseret på styrke.

Øvrige nordjyder er juniorløfterne Martin Bach Thomsen og Adam Karsø i 105 kg klassen fra Aalborg. Martin Bach Thomsen er favorit til at blande sig i medaljestriden i totalen, squat og bænkpres, mens Adam Karsøs medaljechancer ligger i squat. Som den sidste nord- og vestjyde stiller Lasse Justesen fra Aalborg også op i 120 kg klassen, hvor hans største medaljechance er i dødløft.

I tråd med foreningens formål og fordi Thisted Kommune har støttet foreningens initiativ, har Thisted Vægttrænings Forening besluttet, at det skal være gratis at komme i Thyhallen og se Europas stærkeste kvinder og mænd.

Det hele begynder tirsdag 2. maj med sub-junior piger mellem 14 og 18 år. Til eftermiddag er der officiel åbningsceremoni, hvor bl.a. Thisted Kommunes borgmester Niels Jørgen Pedersen og det europæiske styrkeløft forbunds præsident, Arnulf Wahlstrøm vil tale, inden det er sub-junior drengene der konkurrerer.